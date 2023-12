escuchar

La relación en Nazarena Vélez y Daniel Agostini siempre se caracterizó por ser una montaña rusa de emociones. Entre idas y vueltas, y después de haberse convertido en padres de Gonzalo, el segundo hijo de la actriz, ambos concretaron su separación en 2007, pero lejos de los buenos términos. Este martes, la panelista recordó en LAM (América TV) por qué le rompió el auto a su expareja hace algunos años y sorprendió a todos.

Al presentar una noticia, Ángel de Brito mencionó que una de sus angelitas sigue el tema en profundidad, dado que se trataba de la escandalosa separación de Agostini y su actual pareja, madre de sus dos hijos menores. Al contar los detalles, aseguró que salieron a la luz audios en los que el cantante dijo que quería ver muerta a su Nazarena. Mirándola, le preguntó si en la actualidad tenía relación con Daniel. “Lo justo y necesario. Cuando pasa algo con el Chino (Gonzalo), pero sino no, no hablo con él hace dos años”, comentó.

Y luego comenzó a recordar algunos de los momentos más duros de su historia con Daniel Agostini, admitiendo que se encuentra arrepentida de situaciones como la vez que le destrozó el auto. “Él no quiso que yo vea al Chino por tres meses. Fue ahí cuando me vine de Córdoba haciendo Grimaldi y le rompí el auto. Tuve que contratar a Beccar Varela (abogado), fue todo un lío. Me saltó la térmica y fui a la casa, lo tenía al Chino con una reja y así lo abrazaba”, contó sobre aquella polémica vivencia.

Pero eso no fue todo, porque continuó dando detalles: “La puteé a la mujer, no sabés cuánto. ‘Pero flaca, abrime la puerta’. Ahí le rompí el auto y le secuestré el perro. Un asco. Pero yo estaba loca. Saca lo peor de mí. Hoy lo veo y lo pienso. ‘Vos sos una loca puta’, me decía”.

Mientras ella contaba, Maite Peñoñori la interrumpió y le consultó sobre cómo hizo el artista para judicialmente quedarse con el pequeño en aquel entonces. Pero Nazarena prefirió terminar con el tema por Gonzalo, quien hoy tiene una excelente relación con su papá. “Ahora, en el medio de toda esta información, el Chino lo ama mucho a Daniel y si Dios quiere están por sacar un tema”, aclaró.

Por su parte, el conductor indagó sobre si Agostini era un padre presente. “Sí, con el Chino sí. Me gustaría que sea más copado con él, con la música, pero son sus tiempos y el Chino también es especial, yo sé que lo va a ayudar”, aseguró. Al escucharla, de Brito lanzó: “¿Tiene mucho ego como cantante Agostini?”. “El Chino se va a enojar mucho conmigo. Lo que te puedo decir es que nada de todo lo que estoy escuchando me sorprende”, cerró en referencia a la actual separación de Daniel Agostini con su mujer en medio de denuncias por maltrato.

El motivo por el que Nazarena Vélez se despide de LAM

Hace unos días, la exvedette anunció que abandonará el ciclo en el que se desempeña como panelista. El día que se confirmó su salida, minutos antes de que finalice el programa, el conductor le dio el pase a su compañera. “Nazarena Vélez va a llorar por sus hijos, ¿por qué te vas?”, consultó y ella, muy emocionada, respondió: “Porque me voy a hacer temporada de teatro junto a Gladys Florimonte, al teatro Candilejas 2. Vamos a hacer Dos locas de remate, la obra que hizo Solita (Soledad Silveyra) con Verónica Llinás, me encanta”.

Pero al contar la novedad, la actriz no pudo evitar las lágrimas. “Voy a llorar en serio”, advirtió y su compañera, Marcela Feudale, le respondió: “Te vamos a extrañar horrores”. Luego de tranquilizarse, retomó la explicación de su partida: “Necesito hacer teatro, necesito laburar. Además, tengo la posibilidad de llevar la obra que estoy haciendo acá. Me voy con toda la familia el 28 de diciembre”.