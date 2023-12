escuchar

Como en cada una de sus ediciones, LAM (América TV) tenía preparado un nuevo enigmático para este martes, pero nadie se imaginó que la consigna de la noche sería la desvinculación de Virginia Gallardo de Eltrece. Debido a esto, el cronista del programa que conduce Ángel de Brito fue en busca de la palabra de la protagonista.

“¿Te vas?”, le preguntó Alejandro Castelo a la rubia sobre su participación en Socios del espectáculo, donde se desempeña como panelista. “Me voy”, le contestó. Al ver que ella lo decía con tranquilidad, el periodista la miró y le consultó por qué se iba. “Nada, cambios en el programa”, respondió con honestidad.

Ante el desconcierto del movilero, quien pensó que la expareja de Ricardo Fort iba a negarle la información, le dijo: “Yo pensé que me ibas a decir que no”. “Sí, en dos semanas, el 15 de diciembre. Me lo comunicaron. Fue un año hermoso para mí. Fue inesperado haber vuelto con este equipo en su momento y entiendo después de tantos años que la tele es así”, comenzó diciendo.

Cuando el cronista indagó sobre si los conductores (Rodrigo Lussich y Adrián Pallares) le habían comunicado la decisión, afirmó: “Sí, los conductores hablaron conmigo. Tiran lo que tiran siempre y yo entiendo y respeto el trabajo de ellos, de las chicas, del piso en general. Quieren ir por el lado más periodístico, lo obvio. Yo no pregunto tanto. Por lo pronto, ingresé en su momento por dos meses, me quedé un año, ahora buscan ir por otro lado, y yo más que nadie entiendo la televisión, como son estas cosas”.

Para despejar dudas, habló de su compromiso para con el ciclo de entretenimiento: “Siempre traje mucha información, siempre traigo planteado el tema, así puedo ir a los protagonistas, que me es más fácil, pero no hago ese trabajo de investigación, creo que no me corresponde”.

Y cerró sobre los motivos de su despido: “Por lo pronto es ir por otro lado, vendrá otra persona acorde a las necesidades nuevas. Es algo que ya estaba establecido”.

Virginia Gallardo y el polémico chip para retrasar el envejecimiento

A mediados de noviembre, Virginia Gallardo compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene 2.9 millones de seguidores, una imagen en la que contó que se había implantado un chip que retrasa el envejecimiento y causó revuelo en las redes sociales, sobre todo después de su mala experiencia con Aníbal Lotocki. Sergio Goycochea, Osvaldo Sabatini, Mónica Farro, Carmen Barbieri y Catherine Fulop son los famosos que ya lo tienen puesto.

Virginia Gallardo se implantó un chip que revierte el envejecimiento

“¡Chipeada!”, escribió la panelista en la descripción del posteo en el que contó que se realizó la intervención y relató su experiencia. “Como parte del procedimiento del envejecimiento normal, la función hormonal del cuerpo empieza a disminuir lentamente. La utilización del chip o pallet hormonal permite optimizar la función hormonal natural, de manera segura y eficaz para revertir ese proceso”, introdujo.

“Está indicado para todo paciente sano, femenino o masculino, cuando ya empiezan a aparecer los efectos de la reducción hormonal (testosterona) en nuestro cuerpo”, explicó. “Lo decidí yo y la verdad es que no duele nada”, finalizó. Además, agregó que deben realizarse los debidos estudios previos para conocer el estado de salud del paciente y si es un candidato apropiado para la intervención.