Luego de una accidentada doble eliminación y de que Coty Romero diera por inaugurada la segunda ronda de “Bailando 2023″, Marcelo Tinelli recibió este miércoles a la modelo Camila Homs, que para esta ocasión eligió junto a su compañero Nico Fleitas moverse al ritmo de la música disco.

En el estudio se encontraba presente su madre, Liliana, a quien el conductor catalogó como “una bomba”. El jugueteo entre el conductor y la mujer terminó incomodando a la modelo. “Dejala que siga con su vinoteca”, rogó la ex de Rodrigo de Paul cuando Tinelli le ofreció a la mujer participar como invitada en el certamen.

Ángel De Brito, desde su butaca de jurado, agregó más leña al fuego. “Liliana estuvo en LAM y dijo que le gustás”, reveló. Y la mujer redobló la apuesta: “Mal no estás, pero hay una fila acá... Después charlamos cuando termine el programa”.

Luego de ver a la pareja bailar y antes de dar su devolución, De Brito, pidió hablar con la madre de la concursante. “Como Camila no puede hablar de ciertos temas, te pregunto a vos: ¿cuál es el motivo de la separación de tu hija?”, consultó. Sin jugarse demasiado, la mujer respondió: “Motivos personales de ellos. Ni idea. Y a ella no le gusta mucho hablar”. El conductor de LAM decidió dejar de lado los rodeos e insistió: “¿Rodrigo le fue infiel?”. Pero no hubo caso. “No sé. No hablemos de esas cosas”, se disculpó Liliana.

Ante la negativa de la mujer en dar una respuesta “jugada”, De Brito (3) se centró en su devolución. “A medida que pasen las galas se van a relajar más. De hecho, Camila empezó así, pero en la mitad de la coreografía no sé qué pasó... Se mareó, quedó trabada, perdida, sola en la pista y no supo qué hacer. Se vio raro a partir de ese momento, pero creo que puede avanzar. Le puede ir bien en la pista, pero hoy no me convenció”.

Zaira Nara (7), que reemplaza a Pampita Ardohain en el jurado, agregó: “Me quedé obnubilada con la cara de Camila en cámara. Ahora la conocemos a ella y siento que brilla, que saca la mujer de adentro. Antes estaba en madre y me gusta verla así, sexy y enamorada. Fue una coreografía muy exigida, eligieron algo que no es fácil, pero a mí me gustó mucho. Yo la banco”,

“Los noté más relajados y con mucha más seguridad. Noté problemas en las terminaciones de los trucos, en uno de los desarmes Camila se perdió, pero no se ‘paranoiqueó'; siguió con la sonrisa divina, vendiéndose muy bien. Me gustó. La van a romper más adelante”, agregó Moria Casán, dueña del voto secreto en esta segunda gala.

Por último, Marcelo Polino le recomendó al conductor: “No te metas ahí, Marcelo, porque vas a ser el abuelo de los hijos de De Paul. ¡Y es demasiado!”. En ese momento, las pantallas comenzaron a mostrar un video de la madre de la modelo en la cama, y los comentarios de varios hombres halagando su belleza . “Es TikTok. Me divierte, pero mis hijas me censuran”, explicó la mujer, entre risas.

Su hija, descolocada, tomó la palabra: “Yo ni siquiera sabía que tenía una cuenta en TikTok. Yo no tengo. ¡Está loca! A veces sube este tipo de videos a Instagram y con mi hermana nos hablamos en privado. ‘¿Viste lo que acaba de subir mamá?’. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos las tres y a veces la retamos. Da vergüenza ajena”.

“Marcelo, tené cuidado con la familia que te tocó. Ya la vas a ver en el estado bailando los temas de Tini”, ironizó Polino, haciendo referencia al romance que De Paul mantuvo con Stoessel. “Yo los temas de Tini los bailo”, remató la mujer y su hija no pudo contenerse. “Luché un año y medio, casi dos, tratando de ser calladita, lo más ubicada posible y mi mamá viene a verme una vez y se destapa así...”, reflexionó la modelo.

Ya refiriéndose a la performance de la pareja, Polino (4) indicó: “Te vi más suelta, pero no me gustó la coreografía. Era un rosario de obviedades. Esto ya lo había bailado Dalma Maradona en 2006. Todos los paso viejos, no había una novedad. Pero valoro la actitud de ella, el bailarín y la mamá que sumó”.

LA NACION