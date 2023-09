escuchar

Este año, Marcelo Tinelli regresó a la pantalla chica con su formato más exitoso, “Bailando 2023″. En un nuevo canal y con muy pocas diferencias con respecto a los años anteriores, el conductor transformó su soltería en uno de los ejes centrales del programa. Separado de la madre de su hijo menor, Guillermina Valdés, convirtió el estudio en una especie de app de citas. Así, la semana pasada se pudo ver a varias mujeres intentando conquistarlo y a él fomentando el juego de seducción y el coqueteo.

Milett Figueroa, una diosa de otras tierras

La primera de las participantes en presentarse al “casting de candidatas” fue la actriz peruana Milett Figueroa. Ni bien la compañera de baile del locutor Martín Salwe pisó la pista, Tinelli confesó que el día que la conoció quedó impactado por su belleza y tanto Pampita Ardohain como Moria Casán resaltaron el parecido de la participante con Valdés.

Pampita halagó a Milett Figueroa e incomodó a Marcelo Tinelli al mencionar a Guillermina Valdés

El “cachondeo” entre el conductor y la participante terminó ocupando buena parte del programa del martes pasado. Y mientras el conductor charlaba con la actriz, Zaira Nara, que se encontraba presente en el estudio, pidió la palabra. “¿Cuándo te enteraste de quiénes eran los participantes convocados para el certamen?”, quiso saber la modelo. Y cuando Tinelli le respondió que de muchos se enteró el mismo día en el que se sacaron las fotos oficiales, la modelo disparó a quemarropa: “Ah... Porque yo estoy viendo varios likes tuyos en sus fotos que son del mes de abril. Veo uno del 27 en un video muy sexy y otro del 8 de junio en el que ella pone ‘carita de atún’”.

Incómodo, Tinelli quiso desmarcarse: “Fue en la época en la que se la contrató. Yo no la conocía. ¿Qué es carita de atún?”. Y Zaira le respondió sin piedad: “No sé, ella dice en la foto que tiene carita de atún y vos no le preguntaste, pero lo likeaste, así que debés saber”.

En medio de la charla, Ángel De Brito salió a apoyar a su jefe: “La veo muy preocupada a Zaira. ¿Estará celosa de vos?”, le preguntó al conductor, pero fue la modelo la que respondió. “Marcelo es un amigo y a mis amigos yo los quiero ver felices. Me gusta mucho esta chica para él”, afirmó sin inmutarse. Y agregó: “Me sonó fuerte cuando la compararon con Guille, pero realmente de perfil se parece. Y tenía miedo de que eso lo trabe a Marcelo, pero veo que no hay ninguna traba. Acá veo otro like del 3 de agosto”.

Y, hablándole al conductor, la modelo insistió: “Tomás Holder te habló a un centímetro de la cara y no te molestó. Ella se acercó y te alejaste, nervioso”. Ya acorralado, Tinelli respondió: “Es que a él no le daría un beso, y con ella no quiero tentarme”. Mariano de la Canal, que también participa de la transmisión vía streaming, acotó, en broma: “Está renunciando Coki Ramírez en este instante”.

Coki Ramírez... doce años después

Coki Ramírez y Marcelo Tinelli tuvieron un reencuentro a pura química en la pista del Bailando

Pero la cantante cordobesa, lejos de renunciar al certamen, pisó la pista al día siguiente como si nada hubiese pasado. Luego de 12 años de su debut en el programa, en el saludo que marcó el reencuentro televisivo comenzó sin preámbulos el coqueteo con el conductor. Y, como ocurrió noche tras noche una década atrás, le susurró cosas al oído . Ángel de Brito le consultó por la previa de Milett que, según él, le había “robado” la idea de conquistar a Marcelo. “Después de 12 años, yo no voy a entrar en esa de hablar de otra persona, mi amor”, indicó la cantante.

Tinelli le preguntó luego qué había pasado en su vida en los últimos 12 años. Y la respuesta de Ramírez dejó en claro que, más allá del histeriqueo televisivo, el contacto entre ellos es real: “Vos ya sabés, le cuento a la gente... Yo estoy feliz pasando el mejor momento de mi vida. Llena de trabajo y llena de salud”. El conductor, siguiéndole el juego, le explicó que se acercaba mucho a ella porque no escuchaba mucho de un oído. “Estás hecho un bombón”, destacó ella, mientras lo abrazaba de la cintura y le miraba la boca.

En un momento de la noche, la participante le cantó “Mi vida sin tu amor” de Cristian Castro. El tema sirvió como excusa perfecta para acercarse cada vez más al conductor y, cuando Coki terminó de cantar, Ramírez le pidió un “pico” y, a pesar de que Tinelli se negó, la cantante le dio un beso.

Marixa Balli, la “bombona”

El cálido recibimiento de Marcelo Tinelli a Marixa Balli cuando ella dijo presente en la pista

El de Ramírez no fue el único regreso. Marcelo Tinelli y Marixa Balli vivieron hace un tiempo un romance que se mantuvo durante décadas en secreto. El último miércoles, De Brito reveló en la pista de “Bailando 2023″ que su panelista estaba muy celosa por la actitud que el conductor había tenido la noche anterior con Figueroa, y aquella relación vintage ganó un nuevo protagonismo.

“¿Vos le enviaste un mensaje anoche a Marixa?”, quiso saber el conductor de LAM y Tinelli respondió sin filtro: “Sí. Le dije que era hipnótica ”. Esa misma frase, entre otras, la utilizó el martes por la noche para coquetear con Milett. “Está muy celosa por las promesas que les hacés a las otras que vienen acá. A Milett y a Coki Ramírez”, señaló De Brito. Y volvió a inquirir al conductor: ¿Vos le decís a Marixa “bombona”?”. Tinelli solo atinó a asentir, entre risas. “Pero entonces están muy en contacto porque no se le dice así a cualquiera”, observó el miembro del jurado.

“No, lo que pasa es que cuando la llamé para que participara del programa, le dije: ‘¿Cómo no vas a estar, bombona?’”, se atajó Tinelli, nervioso por la revelación. “Algo pasó, porque Marixa nos dijo hoy en LAM que no la quiere ni ver a Coki”, reveló De Brito, pero Tinelli lo interrumpió: “Yo me corro. Si es una pelea entre Marixa y Coki, ¿yo qué tengo que ver? Con Marixa nos escribimos porque yo la convoqué para que viniera al programa”, insistió generando las carcajadas de todos los presentes en el estudio. Y entonces, De Brito cerró: “Dijo que te va a poner los puntos acá, en vivo”.

Esa misma noche, Balli cumplió su promesa. La panelista contó que fue ella quien le reveló a De Brito que el conductor le decía “bombona”. “¡Qué lástima no tenerte en el programa porque si hay una mujer hipnótica para tener en la pista es Marixa!”, quiso congraciarse Tinelli y la llevó de la mano al centro del estudio.

Marixa Balli fue imitada por Fátima Florez en la noche del Bailando (América)

“¿Vos no estás en pareja?”, quiso saber el conductor. Y Balli le respondió que no, pero que estaba muy bien así. “Una es feliz, se autoencuentra. Vos hace mucho que no estabas solo...”, le respondió la exvedette. “Hace 11 años y hoy en esta soledad me reencontré conmigo, con Federico Hoppe, con el Chato Prada, con el programa. Salimos a tomar algo con Ángel algunas veces”, relató. Y Balli intentó incomodarlo: “Se te ve muy bien. Anoche te vi muy bien”, alcanzó a decirle, pero él la interrumpió.

“Quiero decirte que estás muy linda. El otro día, cuando fui a LAM, sentí que estabas enojada”, expresó el conductor y la intérprete de “La Cachaca” asintió: “Estaba como caliente, enojada. Algo me pasaba”.

“Y pensé: ‘Mari, ¿te pasa algo, mi amor, mi bombona?”, disparó Tinelli. Y ella tomó el guante: “No estaba enojada con vos. Se ve que no había tenido un buen día y te miraba ahí, sentadito, haciéndote el inofensivo, una cosita, como un tierno... Y pensaba: ‘¡No! ¡Conmigo no! Esa cosa de ese nene tan bueno, tan amoroso, conmigo no”, disparó la cantante y panelista. En ese momento, comenzó a sonar “La Cachaca”, apareció Fátima Florez ataviada como Balli y el clima se cortó.

Gisela Gordillo, la podóloga

Para ampliar aún más el universo de posibilidades, Marcelo Tinelli decidió darle minutos de aire y “esperanzas” a una “candidata no famosa”: Gisela Gordillo, la madre de Tomás Holder, el primer eliminado de la última edición de Gran Hermano.

La podóloga se encontraba en la tribuna la noche en la que su hijo debutaba en la pista y terminó convirtiéndose en la protagonista de la previa. “Está buena tu vieja. Se la ve como buena mina y está fuerte”, fue la frase con la que comenzó la historia.

Marcelo Tinelli encaró a la mamá de Tomas Holder: "Te veo muy sexy"

Ante la incomodidad del participante, que confesó ser muy celoso de su madre, Tinelli siguió con su embestida y la podóloga le siguió el juego. El coqueteo se repitió el último viernes: Gordillo se presentó en el estudio con su maletín de podología, lista para atender los pies del conductor, que le confesó: “A mí me calienta que me toquen los pies”. Ella respondió con picardía: “Bueno, tenemos que probar, qué te gusta, qué sentís, qué te trasmito”. Y aunque la producción ya tenía lista una palangana con agua caliente, la escena fue interrumpida por Holder, a quien no le causó ninguna gracia la situación.

