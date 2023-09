escuchar

Noelia Pompa tiene el honor de ser bicampeona del Bailando. Por ese motivo, su regreso a la pista vino acompañado de una gran expectativa. Y en su segundo ritmo, fue capaz de estar a la altura de esa expectativa, aunque su discurso fue el que generó un mayor interés.

Cuando llegó al estudio, Noelia tuvo un curioso ida y vuelta con Marcelo Tinelli. Luego de casi darle un pico por accidente, la bailarina aseguró que no quería problemas con “la quía” en referencia a Zaira Nara. “Es una expresión, como la que manda” aseguró Pompa sobre su frase, y Nara respondió: “Disfrutá el tenerme acá”, en un tono que no necesariamente era de complicidad. Y sin dejar de dar batalla, Noelia arriesgó que había como “un círculo vicioso” entre Zaira y Tinelli, sugiriendo que podía haber algo de atracción entre ambos.

Más adelante, Noelia saludó a dos amigas que estaban observándola a un costado de la pista, y que hace doce años también la acompañaron en el Bailando. Y al respecto, Pompa aseguró: “Está buenísimo poder volver y visibilizar la diversidad. Este show tiene de todo, y se puede hacer lío, entretener, pero también abrir la cabeza (…). Cuando volviera al programa, tenía que ser para dar un mensaje profundo, y ojalá hoy llegue eso. Hace falta más amor”.

Luego de su baile, y en la hora del puntaje, Ángel de Brito destacó: “Este es un equipo que me gusta mucho, y que puede ir creciendo gala a gala. Me parece que hoy dieron en la tecla con lo que tenían que bailar. Noelia sos una mujer interesante, siempre lo fuiste, y el Bailando te dio un nivel artístico que pudiste mostrar en cada gala. Tenés un nivel de baile impresionante, en la primera gala no lo pudiste mostrar, pero hoy te vi como la Noelia que vimos hace 125 años, graciosa, haciendo buena previa, te luciste todo el tiempo, y el baile impecable” (10).

En segundo lugar, Zaira le dijo: “Un placer disfrutar el show que hicieron en esta pista. Sos hipnótica, no hay un segundo en el que no deje de mirarte mientras estás bailando. Me quedo con lo que venís a demostrar en este certamen, para el momento que pasamos en este ambiente, creo que esto da una enseñanza más allá del baile” (10).

Cuando le llegó la instancia de la puntuación, Moria Casán subrayó: “Bicampeona, te fuiste a Europa, estás en tu eje como gladiadora, batalladora, no hay nada que te envuelva, estás peleando por quererte cada vez más. La coreo extraordinaria” (puntaje secreto), mientras que Marcelo Polino concluyó: “Me encantó. Apareció la Noelia campeona, la coreo divina, me encantó, y esta es la mejor nota que puse este año” (7). Con 27 puntos, Tinelli los despidió destacando que era el mejor puntaje que había logrado una pareja. Muy feliz, Pompa exclamó: “Felicidad absoluta por poder ser, y seguiremos por más, con más baile, lindos mensajes, y para que haya espacio para todo”.

Juli Castro, una de las participantes más jóvenes del certamen, también logró un muy buen puntaje. Luego de una energética coreo, De Brito aseguró: “Tenés muchas virtudes. Tenés luz, tenés oído, chispa, y todo lo que vas haciendo fluye naturalmente como si estuvieras acá de toda la vida, y además bailando un montón. Me encanta lo que hicieron” (8). A continuación, Zaira opinó: “Son increíbles. Juli, yo te conozco de muy chiquita, y ver acá cuan talentosa que sos. Me gusta la nueva generación. Sos excelente, no tenés techo, y lo que vimos acá es un baile hermoso” (9).

En su momento de puntuar, Moria Casán destacó: “Todo lo que hacen es bárbaro, porque fluye y siempre lo hacen con relax y comodidad. Me falta algo, que debe ser por la virtud de la niña, pero me falta un poquito más para que explote, pero es una cosita mínima. Lo que hacen es hermoso, pero la pasión está intacta” (voto secreto). Por último, Polino cerró: “Comparto lo que dicen mis compañeros, pero me faltó la alegría del cuarteto, pero son excelentes, les auguro un buen futuro” (5).

