Durante esta primera ronda de Bailando 2023, la dueña del voto secreto fue Pampita Ardohain. Este martes, Marcelo Tinelli reveló los puntajes de la modelo y conductora para esta primera ronda. Por una cuestión de tiempo, solo quedaron definidos dos de los seis equipos sentenciados, pero a medida que se iban develando las puntuaciones, algunos de los famosos aprovecharon para protagonizar junto al conductor momentos picantes, divertidos o emotivos.

Una de las participantes que pasó más tiempo en el centro del estudio fue Milett Figueroa. La actriz peruana, que se convirtió en una de las “candidatas” de Tinelli durante este primer tramo del programa, se sometió a un nuevo “interrogatorio” por parte de Zaira Nara . Desde la cabina de streaming, la modelo y conductora aseguró estar convencida de que el conductor y la participante tienen un vínculo más allá del programa, y volvió a despertar la suspicacia de Pampita Ardohain, que insistió en que la ve celosa. “¿Por qué te hacés el tímido si sabemos todos que hay algo más con ella afuera de la pista?”, disparó Nara, picante.

El conductor se prestó una vez al juego, pero negó haber visto a la actriz peruana fuera del set. Como testigo, presentó los dichos a su primo Luciano “El Tirri”, con quien convive y con quien aseguró haber pasado todo el fin de semana. “Es cierto, nos dormimos el sábado a las 2 de la mañana después de ver una pelea de boxeo”, aseguró Tinelli, y su pariente juró que era cierto. “Que me quede ciego si miento, que es mi peor miedo”, afirmó el participante.

Pero no hubo caso. Apelando a su historia reciente y a la de su hermana, Nara replicó: “ Nos pasaron muchas cosas a Wanda y a mí, y por eso ya no confiamos en nadie; menos en los hombres ”.

Y continuó: “Es evidente que algo pasó entre vos y Milett”, insistió Zaira, que, según se anunció este martes, reemplazará por algunos días a Pampita Ardohain en el jurado. Y fue justamente su colega quien resaltó que su actitud frente a las “conquistas” de Tinelli dentro del programa era llamativa. “ A mí me parece que Zaira está celosa de Milett. Está muy interesada en la vida amorosa de Tinelli ”, indicó. Y Moria Casán estuvo de acuerdo con su compañera: “La veo interesada en usted”.

“Milett es una diosa total y me encantaría verla al lado de Marcelo. Capaz que estoy un poco celosa de que sabe bailar y cantar”, se justificó Zaira. Pampita, entonces, quiso saber si estaba soltera, y cuando la modelo indicó que sí. “Caro, ¡éramos íntimas hasta hace 5 minutos! Me interesa el tema porque a mis amigos solteros los quiero ver bien, pero no me gusta que mientan”, disparó Nara.

Volviendo al tema, esta vez Zaira eligió preguntarle directamente a la actriz peruana si ya había probado algún asado preparado por el conductor del programa. “Por el momento, no recibí ninguna invitación. Pero, si la recibo, la aceptaría”, respondió Milett. Y la modelo disparó: “ Pero seguro que el asado lo hace alguno de su séquito ”.

Y, cerrando el tema, indicó. “Soy una mujer soltera, y entiendo que te la baja ver que Tinelli tiene todo el día tatuado al Tirri. Por ahí Milett quiere invitarlo, pero como está todo el día con él, no se anima”

Luego llegó el turno de que otra de las “candidatas” del conductor, Coki Ramírez, pasara al frente del estudio. Y Zaira volvió a pedir la palabra: “Tengo un montón de amigos para presentarle a Coki”, aseguró. Tinelli quiso saber si tenía en mente presentarle un polista, y cuando le modelo reveló que es una de las opciones, la cantante cordobesa indicó, algo fastidiada: “Ese no es mi estilo”.

“¿Cuál es tu estilo?”; quiso saber, entonces, Nara. Y Coki, sin pensarlo, volvió a zambullirse de cabeza en el juego que la hizo famosa: “Marcelo”. Sin embargo, lejos de seguirle el juego, Zaira aprovechó para seguir “chicaneando” al conductor. “Pero Marcelo es uno solo... Y está todo el día boludeando con ‘El Tirri’”, disparó.

LA NACION