Este martes, Marcelo Tinelli comenzó un nuevo programa de Bailando 2023 festejando que la luz funcionaba bien en el estudio, riéndose de los inconvenientes que sufrió el lunes durante varios minutos. Luego, contó que uno de los participantes del certamen había sido despedido: el coach de Tomás Holder, Davo Fredes.

El primer eliminado de la última edición de Gran Hermano y su compañera, Agostina Cauteruccio, fueron quienes explicaron lo sucedido. ”No fue una situación para nada agradable. No pudimos llegar a un acuerdo en equipo. Estábamos a muy poco tiempo de bailar y no teníamos las coreografías. No funcionó el equipo ”, señalo la bailarina. Y Holder agregó: “Sentimos que muchas cosas no estaban funcionando. Hablamos entre nosotros dos y los dos pensábamos lo mismo, y decidimos que era la mejor opción”.

En ese momento, el coreógrafo chileno llegó al estudio y dio su versión de los hechos: “Escuché que no tenía armada la coreografía... Es mi forma de trabajar con un famoso que no baila: experimentar y ver qué va sucediendo. Si yo traigo la coreografía montada puedo perder un día con eso. Tengo que ir examinando y que vaya fluyendo. No es la primera vez que trabajo con alguien que no baila. Y no es cierto que haya llegado tarde. Nunca llegué tarde a los ensayos; los que llegaron tarde fueron ellos dos ”.

“Yo no llegué tarde. Falté una semana porque estuve con neumonía. Y después el otro día tuve notas y no pude ir. Y cuando nos evaluaron y nos dijeron que habíamos hecho todas las cosas mal, no me dijo: ‘Es por acá o por allá’”, se justificó el participante.

“ Estuvo una semana con neumonía, pero después yo veía las historias de Instagram y estaba en boliches ”, lo acusó el coach. Y agregó: “Quizá se equivocó y no entendió que soy su coach de baile y no su coach terapéutico”. El conductor, entonces, le aclaró que seguirá trabajando en el concurso y en ese momento intervino en la discusión Zaira Nara, que se encontraba en la cabina de streaming, para defender al coach.

Luego, sí, comenzó la competencia con la presentación del locutor Martín Salwe y su compañera, la actriz peruana Milett Figuera. Tinelli, entonces, confesó que el día que la conoció quedó impactado por la belleza de la mediática y tanto Pampita Ardohain como Moria Casán resaltaron su parecido con la exmujer de Tinelli, Guillermina Valdes.

Mientras el conductor charlaba con la actriz peruana y con su madre, que la acompañaba en el estudio, Zaira volvió a pedir la palabra. “¿Cuándo te enteraste de quiénes eran los participantes convocados para el certamen?”, quiso saber la modelo. Y cuando Tinelli le respondió que de muchos se enteró el mismo día en el que se sacaron las fotos oficiales, disparó a quemarropa: “Ah. Porque yo estoy viendo varios likes tuyos en sus fotos que son del mes de abril. Veo uno del 27 en un video muy sexy y otro del 8 de junio en el que ella pone ‘carita de atún’ ”.

Visiblemente incómodo, Tinelli quiso desmarcarse: “Fue en la época en la que se la contrató. Yo no la conocía. ¿Qué es carita de atún?”. Y Zaira le respondió sin piedad: “No sé, ella dice en la foto que tiene carita de atún y vos no le preguntaste, pero lo likeaste, así que debés saber”.

En medio de la charla, Ángel De Brito salió a apoyar a su jefe: “La veo muy preocupada a Zaira. ¿Estará celosa de vos?”, le preguntó al conductor, pero fue la modelo la que respondió. “Marcelo es un amigo y a mis amigos yo los quiero ver felices. Me gusta mucho esta chica para él”, afirmó sin inmutarse. Y agregó: “Me sonó fuerte cuando la compararon con Guille, pero realmente de perfil se parece. Y tenía miedo de que eso lo trabe a Marcelo, pero veo que no hay ninguna traba. Acá veo otro like del 3 de agosto”.

Y, hablándole al conductor, la modelo insistió: “Holder te habló a un centímetro de la cara y no te molestó. Ella se acercó y te alejaste, nervioso”. Ya acorralado, Tinelli respondió: “Es que a Holder no le daría un beso, y con ella no quiero tentarme”. Mariano de la Canal, que también participa de la transmisión vía streaming, acotó: “Está renunciando Coqui Ramírez en este instante”. Y Zaira cerró: “En una misma semana nos quedamos sin Coqui y sin el coach”.

Entonces, sí, la pareja mostró su pericia para el baile y recibió la calificación del jurado. Como siempre, el primero en dar su devolución fue De Brito (7): “Si Milett es como Guillermina, ¿qué vendría a ser Salwe? ¿Es Dante? ¿Es Lolo? Que lo lleven a jugar a la Play porque quedó pintado toda la previa. Yo pensaba que el famoso era él. Le mando un beso a Coqui que ya está en el Aeroparque volviéndose a Córdoba”, comenzó. Y siguió: “Los dos tienen mucha presencia, entraron con potencia, pero en algunos momentos los vi preocupados porque salga bien. Traten de olvidarse de eso y de relajarse. Tienen que encontrar la onda entre ustedes”.

Pampita, la dueña del voto secreto durante esta ronda, sumó: “Es hipnótica esta mujer. Me costó ver a Martín en la pista”. Moria (5), a su vez, indicó: “Me gustó lo que hicieron en la pista, pero no me gusta mucho cómo lo histeriqueás a Tinelli. Sos una hermosa mujer y sabés del arte de la seducción, pero te pasás un poco. Me gusta el hambre y el vampirismo energético que tenés. Tenés buena línea, a pesar de ser alta. Martín, te veo desdibujado y apagado. Deberías estar vendiéndote más. De todos modos, te auguro muy buenas cosas porque sos un lanzado”.

Por último, Marcelo Polino (4) agregó: “Me gustó lo que hicieron, porque se desplazaron bien, pero Martín estuvo muy duro... Nosotros lo conocemos y es más amigable y hoy estuvo raro. Trabajen en que él se relaje un poco”. La pareja consiguió, en total, 16 puntos, una de las calificaciones más altas de la primera ronda.

