Bailando por un sueño 2019: Nico Occhiato pasó al frente y deslumbró en cuarteto

10 de agosto de 2019 • 00:01

Luego de despedir a Genios de la Argentina, los viernes en ShowMatch vuelven a ser protagonizados por el Bailando por un sueño . Y el encargado de abrir la noche fue Nicolás Occhiato, que llegó nuevamente acompañado de la bailarina Flor Jazmín Peña, una de las grandes sorpresas del año. Frente a los posibles rumores que los unen sentimentalmente, Marcelo Tinelli le preguntó a Nico, ahora que ya estaba separado de Flor Vigna, si había algo con su pareja de baile, y él dijo: "Flor es muy linda mujer, pero no.". Por su parte, ella dio una respuesta muy similar: "Es mi compañero. Es súper fachero, yo estoy tranqui, estoy bien sola".

Luego de una previa en la que también tuvo mucho protagonista la simpática abuela de Occhiato, la pareja se entregó al cuarteto y lograron una muy buena devolución. Al momento de tomar la palabra, Ángel de Brito le preguntó a Flor si había tenido algún problema con Vigna, debido a esos rumores de que la unían a Occhiato. Peña respondió que sí hubo un diálogo, y contó: "Yo soy re nueva y no me doy cuenta, entonces después aclaré de manera más contundente". Por su parte, Nico aseguró que con su ex quedó una muy buena relación, y afirmó: "Con Flor desde hace un tiempo dejamos de hablar para que sea más sano todo. Tuve una relación hermosa, sería una locura que no la salude, significó y significa muchísimo en mi vida".

Con respecto a la devolución, Ángel dijo que le gustó, y felicitó al coach por cómo "hicieron una coreo dinámica, y Nico se la bancó al lado de ella, que baila muy bien. Florencia estás brillando en la pista" (7). A continuación, Carolina "Pampita" Ardohain coincidió con los elogios y destacó que Flor iba "a doble tiempo", y dijo que Nico "supo soportar a esta compañera tan potente. No hubo fallas fuertes ni en los trucos ni en los tiempos, estuvieron muy prolijos. Cada vez vienen mejor a la pista" (voto secreto).

La jurado Flor Peña también destacó a Nico y le comentó: "Mejoraste un montón, saliste a romperla", y concluyó: "Flor estuvo increíble, porque lo acompañó a él. Nico peló más energía, estuvieron los dos a full. Nico vos sos muy simpático bailando, y con esa simpatía, a los dos se los vio muy juntos. Se merecen este crecimiento, me encantó" (10). En último lugar, Marcelo Polino se sumó a los elogios y expresó: "Me encantó chicos" (5).

En el momento del BAR; Flavio Mendoza opinó que los dos bailaron un montón, y destacó que la pareja se está potenciando: "Son una dupla muy fresca, y la técnica queda de lado cuando tienen esa alegría", y hubo punto para arriba. Laura Fidalgo también aseguró que la coreo fue muy buena, elogió a Flor por su pasión y también les subió un punto. En el cierre, Aníbal Pachano aseguró que ambos eran una pareja "alegre", felicitó a Nico por su crecimiento y comentó que por primera vez veía en la pista un paso de cuarteto, por lo que les subió un punto. Con 25 en total, Occhiato se convierte en lo más alto de la ronda hasta el momento.