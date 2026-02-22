Se filtró quiénes ingresarían a Gran Hermano y ya hay polémica: “La decepción es terrible”

Mauricio Córdoba, subcampeón de Gran Hermano 3, expresó su desazón en TikTok a horas del arranque de una nueva edición de Gran Hermano, llamada Generación Dorada. En su descargo, el hoy tatuador de futbolistas apuntó contra la producción del programa y Santiago del Moro.

“Hace dos horas que sé quiénes van a entrar a la casa”, explicó Córdoba en TikTok, asombrado por la elección de ciertos perfiles que a él no le agradaron. Acto seguido, el exparticipante de Gran Hermano no quiso dar nombres para no “interferir” en el juego que comenzará este lunes 23 de febrero.

Mauricio Córdoba, exparticipante de Gran Hermano, cargó contra la producción del programa

“No soy periodista, no es mi rubro, pero todo se filtra. Sé de los participantes que están acá cerca, en un hotel. No voy a spoilear, no quiero interferir en esa parte del juego”, subrayó Córdoba quien brilló en una edición de Gran Hermano que se emitió entre 2002 y 2003 y coronó a Viviana Colmenero como ganadora.

Córdoba, en una entrevista con LA NACION, contó que participó en el casting de participantes para la edición “Generación Dorada” aunque sin éxito. A raíz de estar cerca de cumplir su cometido, y de participar en diferentes canales de streaming para analizar la nueva edición de Gran Hermano, el tatuador apuntó contra la producción y Del Moro, conductor del programa, quien, habitualmente, sube avances a su Instagram sobre lo que será la competencia.

Mauricio Córdoba se coronó como sub campeón de Gran Hermano

“Esperaba otra cosa con respecto a este Gran Hermano. La decepción que tengo es terrible, pensé que iban para otro lado con esto de los 25 años”, sentenció. Al final de su video, disparó munición pesada contra el conductor: “Del Moro, si ves esto, tenés familia también... es una cag... lo que están por hacer”.

El paso de Mauricio Córdoba por Gran Hermano

En una época completamente diferente a la que se vive hoy en día, sin redes sociales, ni plataformas que impulsen a una persona al estrellato, Mauricio Córdoba, en diálogo con LA NACION, explicó que su postulación se dio mediante el teléfono fijo. Con un método que hoy se considera arcaico, el joven que tenía 22 años por ese entonces, avanzó diez etapas de castings hasta ser seleccionado.

El recorrido de Mauricio Córdoba por Gran Hermano

Con una historia de vida fuerte ya que su padre abandonó a él y a su hermana a los cuatro años y su madre falleció meses antes de su ingreso a Gran Hermano, Córdoba admitió: "Mi vida la retomé adentro de la casa. Me reseteé en Gran Hermano".

Tras terminar en el segundo puesto de la competición, Córdoba comenzó a transitar la noche porteña, donde cobraba por presencia, y estuvo cuatro años sin trabajar, abasteciéndose económicamente con la mensualidad del programa.

Mauricio Córdoba recordó su etapa en Gran Hermano y analizó su presente como tatuador

“En su momento no podía entrar al boliche que me gustaba y cuando salí de GH se me abrieron las puertas de todos. Ahí descubrí que en Buenos Aires se jode de lunes a lunes. En medio de ese momento, los productores de Telefe me llamaban para ir a los programas y yo llegaba al estudio amanecido. No era funcional a los medios", explicó Córdoba, quien tenía como destino ser tatuador.

Tras atravesar varios estadíos de penuria económica por conflictos familiares, Córdoba se las ingenió hasta que en 2011 se topó con un compañero con el que estudiaba Bellas Artes y ahí su vida se reencausó. De manera autodidacta se compró los elementos para comenzar a tatuar y se alquiló un local en Olivos. “Lo importante es que el tatuaje viva, que vaya por la vida e interactúe con las personas”, explicó Mauricio quien hoy tiene como clientes a reconocidos jugadores como Bruno Zuculini y Leandro González Pirez.

Mauricio Córdoba junto a Bruno Zuculini y Leandro González Pirez

“Los futbolistas atraviesan un proceso similar que los une con los participantes de Gran Hermano: la mayoría vienen de familias humildes y cuando se compran una camioneta importada se marean un poco”, cerró sobre una comparativa en los orígenes de los jugadores que entran al reality y juegan al fútbol de manera profesional.