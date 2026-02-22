¿Cuándo empieza Gran Hermano 2026?

La casa de Gran Hermano Generación Dorada abrirá sus puertas este lunes 23 de febrero, a las 22:15. En un formato que cumple 25 años al aire, la producción del programa seleccionó una importante cantidad de participantes que ingresarán en dos etapas -una el día del estreno y otra el martes 24-. Muchos se preguntan si este domingo 22 de febrero ya hay una gala, pero no, tendrán que esperar al próximo domingo.

Durante estos meses, Santiago del Moro, conductor del programa, adelantó varias modificaciones dentro de la casa, como así también en las reglas del juego, que se anunciará oficialmente este lunes.

Gran Hermano Generación Dorada comenzará este lunes 23 de febrero Telefé

Esta edición introduce una lógica de juego mucho más dinámica que las anteriores ediciones. Uno de los detalles que más impacto generó fue que la primera gala de nominación será el miércoles 25, dos días después del inicio del programa.

Las nuevas instalaciones de Gran Hermano

Esta decisión está orientada para que los participantes comiencen a jugar desde el día uno y no se amarren al concepto de la “adaptación” para estirar su estadía. Por su parte, el reglamento contempla un nuevo sistema de votación que será informado por Del Moro.

Qué canales transmiten el programa en vivo

El seguimiento de la competencia se encuentra disponible a través de múltiples soportes digitales y televisivos. La emisión principal ocurre en Telefe de lunes a jueves a las 22.15. Los usuarios de televisión por cable disponen de las siguientes señales:

Canal 123 (1123 en HD) en DirecTV.

Canal 12 en Cablevisión y Telecentro.

Canal 10 en Flow.

Canales 12 y 1001 en Telecentro Play.

Por otra parte, la interacción por plataformas se extiende a Youtube y Twitch con Lucila “Tora” Villar y Fefe Bongiorno que encabezan el espacio Streams Telefe con reacciones en vivo.