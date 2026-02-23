Así es el trofeo para el ganador de Gran Hermano Generación Dorada
El reality show comienza este lunes 23 de febrero por la pantalla de Telefe; el anticipo que realizó Santiago del Moro en sus redes sociales
Este lunes, desde las 22.15, por Telefe, comienza una nueva edición de Gran Hermano llamada Generación Dorada. Con la conducción de Santiago del Moro, el formato, que cumple 25 años al aire, tendrá varias sorpresas que se irán revelando con el correr de los días.
En las últimas horas, Del Moro, en su cuenta de Instagram, mostró cuál será el trofeo bañado en oro que se quedará el ganador de esta edición. El autor del mismo es Adrián Pallarols, hijo del mítico orfebre Juan Carlos Pallarols.
El impresionante trofeo cuenta con una base y varias tiradas bañadas en oro que se van entrelazando entre sí para sostener el ojo, la reconocida insignia de este programa que vuelve a estar en la programación de Telefe.
Además, en otra historia de Instagram, Del Moro se hizo eco de la filtración de una supuesta lista de participantes que serán desde la partida en el juego. “¿Será verdad? ¿Será mentira? Lo único seguro es que este lunes a las 22.15 la televisión cambia“, destacó el presentador televisivo.
Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Los televidentes disponen de diversas opciones para seguir la competencia en directo: Telefe transmite el contenido de lunes a jueves en el horario central nocturno. En la grilla de Cablevisión y Telecentro, la señal ocupa el canal 12. Los clientes de DirecTV acceden mediante el 123 o el 1123 en alta definición. La plataforma Flow ofrece el programa en el canal 10 de su sistema.
El ecosistema digital cobra fuerza en esta temporada para ampliar el alcance del show. La aplicación DGO brinda una transmisión gratuita durante las 24 horas del día. Este servicio permite observar el comportamiento de los participantes en tiempo real fuera de los horarios de la gala.
