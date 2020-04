Marcos fue no de los grandes nombres del ciclo Crédito: Prensa Telefe

En cada una de sus entregas el reality repostero Bake Off Argentina propone difíciles retos que ponen a prueba las habilidades de todos los participantes y esta noche no fue la excepción para Marcos . En pocos minutos, quien pudo ser una de las grandes promesas del ciclo se quedó afuera del programa, después de presentar tortas muy elogiadas, pero tras cometer algunos errores que los tuvo que pagar muy caro.

En el primer desafío, Paula Chaves les explicó a los participantes que debían preparar "una torta vertical de pionono de avellana", una prueba que a priori parecía sencilla pero que pronto reveló algunas dificultades. El jurado, integrado por Pamela Villa, Damián Betular y Christophe Krywonisles sugirió que siguieran al pie de la letra las indicaciones. Pero, poco después, mientras muchos de los concursantes intentaban darle prolijidad a su torta (con mayor o menor éxito), Marcos se encontró ante un duro desafío.

El concursante es famoso en la carpa del reality por ser algo desprolijo, y esa característica parece haberle jugado una mala pasada a la hora de preparar el postre vertical, en cuya elaboración incluso llegó a calcular mal el ganash. Al momento de presentar su torta, el jurado se mostró muy disconforme y la eligió como la peor de la ronda.

En la segunda consigna, la anfitriona anunció que el plato a preparar debía ser "ingenioso y original", y que la pauta a seguir era la de una torta con "dos sabores de mouse, un baño de color a elección y un craquelado con polvo". Marcos, tras ell gran paso en falso que había dado en la primera prueba, supo que en la segunda necesitaba destacarse, pero los planes no le salieron bien.

Mientras preparaba la torta, Marcos no pudo evitar caer en algunos errores que atentaron contra el resultado final , y una vez más su torta no logró estar a la altura de las expectativas. Al momento de presentarla, la respuesta de los miembros del jurado fue contundente. Pamela, muy severa en su balance, le dijo: "Veo varios problemas: las consistencias de las mousses, la textura chiclosa, el baño que quedó desprolijo y la terminación de la pera la hubiera obviado El craquelado está desprolijo, está grueso. Lo único que me gustó es la sablé de naranja". Por su parte, Christophe fue lapidario: "No es lindo y no es rico, ¿qué me queda?".

Frente a dos pruebas fallidas, finalmente se anunció que Marcos era el eliminado del concurso. Con mucha altura y contento por haber participado de la experiencia, él expresó: "Me lo esperaba, tuve un mal día. Los sueños están para cumplirlos, y esto es un camino ".

En tanto, los jurados elogiaron su trabajo y lo incentivaron a continuar por el camino de la repostería, mientras Christophe concluyó: "¿Por qué no estudiás? Pulí ese diamante, tenés los sabores, ahora tenés que aprender las técnicas de los maestros".