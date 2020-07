Barbie Simons: "Que se casen Carlos Menem y Zulema Yoma sería un enorme acto de amor" Crédito: Instagram

17 de julio de 2020 • 16:22

Mucho se habló en las últimas horas sobre el rumor del próximo casamiento de Zulema Yoma y Carlos Menem. El expresidente, que acaba de cumplir 90 años y tiene un delicado estado de salud, se había divorciado de Zulema hace casi tres décadas, aunque en los últimos tiempos pudieron recomponer su relación.

"Hablar de herencia, interés, pensión cuando Menen está luchando por su vida y Zulemita se pone al hombro sostener a su papá y su mamá, me parece una falta de respeto. Zulemita es una de mis mejores amigas y sé de su agotamiento y lo mal que la está pasando", se indignó Barbie Simons en Hay que ver, el programa de Elnueve en el que se desempeña como panelista.

"En términos de amor, ellos tienen un matrimonio desde hace mucho tiempo y puedo dar fe, porque hasta antes de la cuarentena, yo pasaba todos los domingos en la casa de Carlos y son una familia, un matrimonio. He bromeado con ellos muchas veces y les dije que quería producir un reality y mostrar el día a día de los Menem-Yoma", señaló.

Finalmente, Simons indicó que el rumor de casamiento, por el momento, sigue siento un rumor: "Nadie me confirmó, pero ojalá que así sea. Me causa gracia porque muchas veces le decía que se volvieran a casar, a apostar al amor; en caso de que eso suceda, me daría una alegría enorme. Lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Solo pensar en los obstáculos que han pasado y las veces que se han levantado. Sería un enorme actor de amor".