Desde que trascendió la pelea que tuvieron Belén Francese y Andrea Rincón durante la grabación de PH, Podemos Hablar, programa que saldrá este sábado en la pantalla de Telefe, el conflicto pareciera no tener fin. Es que, según la exvedette, la actriz de ATAV2 intentó tener algo con ella años atrás en una fiesta que realizó Moria Casán en Mar del Plata, cuando las tres hacían temporada juntas. Con la intención de indagar un poco más, LAM fue en busca de las palabras de las protagonistas.

“Llegué con la mejor de las ondas a una grabación larga de un programa donde a veces dudo en ir porque sé que es como muy desnudo todo y yo tengo una personalidad muy espontánea. La última vez que fui pregunté los invitados que iban a estar para poder hacer humor”, contó Francese.

Al escucharla, el cronista le consultó si en esta oportunidad también había indagado sobre qué personajes iban a participar. “Pregunté, pero cuando estaba yendo en el auto y me contaron que iban a hacer un homenaje del día de la madre, algo que me pareció súper tierno y dije ‘bueno, esta vez voy por otro lado’”, aclaró.

Sin embargo, un segmento del ciclo la tomó por sorpresa y pensó que era buena idea rememorar una anécdota divertida. “Esta vez pidieron una anécdota de una noche inolvidable y dije ‘qué bueno porque está acá Andrea y me acordé de una mortal´”, aclaró.

Fue en ese momento que la exparticipante de Showmatch recordó una de las fiestas en la casa de Moria Casán cuando hacía temporada en Mar del Plata con Andrea Rincón. “Dije ‘cuento esto, y le pregunto’. Ahí fue que me dijo que sí y ella empezó a reírse”, reveló. Sin embargo, a los 20 minutos de aquella situación, la ex Gran Hermano comenzó a despotricarla, diciéndole que “eso no se hacía” y le suplicó que le pidiera disculpas.

“Yo no entendía y Andy (Kusnetzoff) estaba descolocado”, mencionó Francese. Según ella, Rincón “se fue al pasto”. “Ahora se hace la otra, la cool, la bautizada, la zen y no, es la misma de siempre”, dijo y sentenció: “A mí me molesto que quería que le pidiera disculpas porque yo no tengo mala leche. Ahí fue cuando dije ´no, esta mina es una zorra’”. Y acotó que tuvieron que cortar la grabación por la tensión que se vivió en el estudio.

La versión de Andrea Rincón sobre su pelea con Belén Francese

Antes del turno de Belén de contar cómo fue el desenlace del enfrentamiento, Andrea Rincón dio su postura. Tal como mencionó, según ella, su excompañera de elenco le faltó el respeto mintiendo para beneficiarse y salir en todos los portales.

“Yo me responsabilicé de toda mi vida, yo nunca dije ‘no, no estuve con una mina’, sí estuve con minas, pero en esa época no, estuve muchos años después”, aseguró Rincón y explicó: “La verdad es que no fue real. Yo me acuerdo de esa noche y no quise pasar al frente ni remover cosas. No era el momento para hablar de fiestas y no tengo ganas de traer mi pasado todo el tiempo”.

En esa misma línea, quiso dejar en claro que ella sí se responsabiliza de su pasado. “Yo me responsabilizo de mi época de consumo y de que estuve con tres chicas en mi vida, pero lo que dijo es mentira”.

“Ella estaba muy triste porque se había separado de su pareja y había empezado a estar con un chico del Bailando y estuvo toda la noche con él, o sea que ni siquiera compartió la noche con nosotros”, completó con la voz entrecortada.