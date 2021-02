Bienvenidos a bordo: Celeste Muriega y un baile hot dedicado a Hernán Drago

Desde que comenzaron a rodar los rumores de romance entre Celeste Muriega y Hernán Drago, la actitud de los compañeros en Bienvenidos a bordo fue, para decirlo de alguna manera, errática.

Comenzó con negación, después con miradas cómplices, y más tarde con un juego de supuestos para la audiencia y, por qué no, para ellos también. Ya habían tenido su momento en el día de los enamorados, pero en la última emisión el ida y vuelta comenzó a levantar temperatura.

Llegado el momento del baile, en el que los famosos compiten a pura morisqueta para gustarle a uno dos participantes anónimos, Muriega apostó por una coreo hot. Así, cuando Guido Kaczka le dio paso, la modelo salió del avión de utilería enfundada en un vestido de novia. De fondo Jennifer López cantaba “El anillo”, sí, esa canción que dice: “Nunca había sentido algo tan grande. Y me vuelve loca tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando. Ya lo tengo todo, pero ¿Y el anillo pa’ cuándo?”.

No habían llegado al estribillo cuando el atuendo en cuestión se convirtió en una jugada pieza de lencería, más acorde a la noche de bodas que a la iglesia. Celeste Muriega bailaba sensual al ritmo de la música, mientras el conductor ironizaba sobre el mensaje entrelíneas.

A su turno, Hernán Drago no hizo referencia a lo sucedido, pero Muriega no pudo evita tentarse ante las morisquetas del modelo y confesar: “Me hace reir, todo en él me hace reir”.

LA NACION