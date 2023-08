escuchar

Noche de cine

Antes de su llegada a todos los cines del país, Sonido de libertad tuvo su preestreno en el Cinemark de Palermo. Una gran cantidad de famosos se dieron cita para disfrutar de este film -dirigido por Alejandro Monteverde y protagonizado por Jim Caviezel, Bill Camp y Cristal Aparicio- que habla de un tema tan preocupante como es el tráfico de niños.

Bajo el lema “Los niños de Dios no están a la venta”, esta película, de 131 minutos, que está basada en una historia real sigue a Tim Ballard, un agente federal que deja su trabajo para dedicar su vida a luchar contra el tráfico global de niños. Si bien consigue rescatar a un niño, su hermana aún está cautiva por lo que se embarca en una peligrosa misión, arriesgando su vida.

Carolina “Pampita” Ardohain junto a su hijo Bautista, Florencia Peña, Esteban Lamothe, Nicole Neumann, Luciano Cáceres, Camila Homs, Hernán Drago, Celeste Muriega y Christian Sancho fueron algunos de los famosos que dijeron presente. Si bien antes de la proyección posaron con una sonrisa ante los flashes presentes, después del film sus rostros conmocionados reflejaron la dureza de la trama.

Hay equipo. A pesar del temporal que azotó a la ciudad de Buenos Aires en el día de ayer, ellos no quisieron perderse este estreno internacional

Siempre radiante, Pampita deslumbró con un vestido de modal que dejaba al descubierto varias partes de su cuerpo. Lo acompañó con unas botitas acordonadas y un peinado recogido Gerardo Viercovich

La modelo disfrutó de la proyección junto a su hijo Bautista y su hermano Guillermo Ardohain. "Una película fuerte que habla del amor, la esperanza, de héroes, de entregarse al otro (...) Vayan con amigos, con la familia, con sus amores, solos... como quieran pero vayan", escribió Pampita en sus redes al salir del cine Gerardo Viercovich

Pampita se reencontró con Flor Peña, después de compartir jurado en Showmatch durante varios meses. Las conductoras aprovecharon la cita para ponerse al día de sus vidas Gerardo Viercovich

A días de regresar a la pantalla con una nueva temporada de Bailando, Pampita posó junto a Cami Homs, una de las concursantes de esta nueva edición Gerardo Viercovich

A horas de debutar como coach en Got Talent Argentina, Florencia Peña se hizo un huequito en su agenda para asistir a esta premiere. La actriz eligió un clásico traje negro al que le aportó sensualidad con un body de encaje transparente Gerardo Viercovich

Esteban Lamothe optó por un look total denim para esta ocasión Gerardo Viercovich

El actor se encontró en la alfombra roja con Luciano Cáceres, con quien compartió la obra Desnudos Gerardo Viercovich

Luciano Cáceres se mostró muy bien acompañado en esta noche de cine Gerardo Viercovich

En medio de los preparativos de su casamiento con Manu Urcera y el conflicto con su hija mayor, Nicole Neumann aprovechó para distenderse. La modelo brilló con un vestido strapless metalizado al que le sumó un cinto a tono con sus botas Gerardo Viercovich

Ellos siempre están engamados. Para esta oportunidad, Celeste Muriega también recurrió a un elegante traje negro que combinó con un top que dejaba su panza al descubierto mientras Christian Sancho se sumó a la tendencia del saco con remera Gerardo Viercovich

A punto de debutar en la pista del Bailando, Cami Homs apostó por un look informal en esta noche de lluvia. Babuchas blancas, camperita con cierre y borcegos negros fueron sus elegidos Gerardo Viercovich

Siempre elegante, Hernán Drago arrasó con todas las miradas Gerardo Viercovich

Cumbre de modelos. Pampita, Drago y Homs irradiaron belleza en la alfombra roja Gerardo Viercovich

Cami Homs y Nicole Neumann junto a Alejandro Monteverde, el director del film Gerardo Viercovich

Bautista Vicuña con su tío Guillermo Ardohain y la novia de este Gerardo Viercovich

Noche de teatro

En la noche de ayer, Cómo provocar un incendio llegó a Calle Corrientes. Esta obra, escrita y protagonizada por Gonzalo Heredia, levantó el telón en una de las salas del Multiteatro y recibió una ovación por parte del público, entre el que se encontraban varias caras conocidas.

Junto al actor, Eugenia Tobal, Laura Azcurra y Nicolás García Hume se suman a esta historia en donde encarnarán dos personajes cada uno para hablar de la relaciones familiares y de un encuentro 35 años después. “Hay mandatos, secretos y deseos no asumidos que se repiten de generación en generación. ¿Es posible cortar con eso? ¿Son distintos los hijos a los padres?”, se pregunta la sinopsis haciendo reflexionar a los espectadores.

Nicolás García Hume, Gonzalo Heredia, Eugenia Tobal y Laura Azcurra ovacionados al finalizar la función Gerardo Viercovich

Las actrices del elenco recibieron un ramo de flores gigante con motivo del estreno Gerardo Viercovich

En esta obra, dos parejas se juntan a comer un asado en el quincho de una casa. Treinta años después, sus hijos se juntan en la misma casa, bajo el mismo quincho. Y el estallido de un montón de situaciones inesperadas llega para mostrarles que las cosas no son como ellos creen. Heredia, Tobal, Azcurra y García Hume se ponen en la piel de estos ocho personajes sobre el escenario.

Una felicitación especial de sus compañeros para Gonzalo Heredia, que debuta como escritor con esta pieza Gerardo Viercovich

El actor le dedicó la función a su mujer, Brenda Gandini, que lo aplaudía eufórica desde la platea Gerardo Viercovich

“Creo que la historia nos atraviesa a todos de alguna manera porque somos hijos, padres e indudablemente hay un ADN de la propia experiencia que trae la obra, muy necesario para poder contarla”, le confesó Heredia a LA NACION sobre este proyecto que empezó hace más de dos años.

Después de los aplausos, Heredia dijo unas palabras sobre este gran debut Gerardo Viercovich

¡Prueba superada! Si bien el actor es conocido por ser un gran fan de la lectura, esta es la primera vez que lleva un texto suyo a las tablas Gerardo Viercovich

Muy emocionados, los protagonistas se saludaron sobre el escenario por este gran debut Gerardo Viercovich

Risas, abrazos y mucha complicidad. A lo largo de las siete semanas de ensayo, los cuatro protagonistas aseguran haber creado una gran química entre ellos Gerardo Viercovich

Una vez finalizada la función de estreno, el elenco se despojó de sus personajes y se cambió de ropa para saludar a los familiares y amigos que los acompañaron en este debut.

Mientras Heredia, Tobal y García Hume eligieron un look casual, Azcurra optó por un mono en color ladrillo que acompañó con botas altas negras Gerardo Viercovich

Jeans, buzo y pilotín fueron los elegidos de Heredia en esta noche de temporal en la ciudad. En el primer acto, el actor interpreta a Julio, el típico machista de esa época y en el segundo, a Santiago, el hijo de Julio que simula ser un progre, pero a la larga mostrará rasgos de lo heredado Gerardo Viercovich

Según el autor, Eugenia Tobal fue la primera en ser convocada, ya que sus hijos van al mismo colegio y suelen tener conversaciones “de papis y mamis”. “La vi en el personaje de Berenice”, dice Heredia convencido de que no podría haber elegido a alguien mejor. Mientras que Berenice es una mujer de mente abierta que decide no ser mamá, su madre Norma (también interpretada por ella) tiene un pasado que la atormenta, un sueño frustrado y una vida que tal vez no es la que esperaba.

Eugenia Tobal, quien en la obra interpreta a Berenice, recurrió a un look total black para retirarse del teatro: jeans negros, polera al tono y unas botitas bajas fueron sus elegidos Gerardo Viercovich

Para Nicolás García Hume este estreno es especial, ya que es la primera vez que el actor hace teatro comercial en calle Corrientes. “Estoy re contento. Me gusta el proyecto, el grupo, el equipo. A Gonza y a Euge los conocía porque trabajamos juntos y a Laura la conocía por su currículum. Nos juntamos y noté algo muy lindo desde un comienzo y es que cada uno tiene una lectura distinta. Se armó una ensalada maravillosa, interesante de ver y sobre todo porque van apareciendo cosas inesperadas, incluso para nosotros y me dan risa. Vale la pena reírte con tus compañeros en el escenario”, expresó feliz por este nuevo desafío en su carrera.

Fiel a su estilo, Nicolás García Hume lució una de sus tantas remeras floreadas y sumó una gorrita deportiva. "Nicolás es el actor más versátil aunque él no lo sepa", dijo Heredia explicando las razones de por qué lo eligió para interpretar a Oscar, un hombre un poco sometido por su esposa y luego a su hijo Gastón Gerardo Viercovich

Laura Azcurra fue la segunda actriz en ser convocada para protagonizar este proyecto. “Me parece que tiene una energía que es fundamental para el grupo”, dijo Heredia tras elegirla. “Gonza me llamó y me contó que estaba entusiasmado con su proyecto y con mucho miedo también por llevar adelante su primera obra. Le dije que me la mandara para leerla y que iba a darle una devolución, siempre amorosa. La leí y me encantó, me sentí reflejada como persona, como público y como argentina. Hay mucha identidad nuestra y una atmósfera que todos atravesamos alguna vez con nuestros padres, después como hijos y luego como padres”, confesó la actriz que vuelve a la misma sala donde durante 7 años hizo Toc Toc.

A pesar de la lluvia, Laura Azcurra optó por un mono en color ladrillo que complementó con medias estampadas y botas altas negras. Ella interpreta primero a Mabel, una mujer de clase media trabajadora que cumplió el mandato de acompañar a su marido. Luego, se convertirá en su hija, Eleonora, criada por una madre ama de casa, que no creció mucho profesionalmente y se queda en esa casa familiar que se cae a pedazos Gerardo Viercovich

Ella, su gran pilar

Brenda Gandini fue una de las caras conocidas que dijo presente para acompañar a su marido en esta noche tan especial. La actriz se mostró eufórica desde la platea y luego, felicitó a su galán con un beso apasionado.

Brenda Gandini sorprendió con un mix de estilos para esta noche de teatro: pantalones anchos, campera deportiva y saco de cuero Gerardo Viercovich

La pareja es una de las más cool del ambiente. Están juntos desde 2010 y son padres de Eloy y Alfonsina Gerardo Viercovich

Abrazos, mimos y mucho amor. La pareja no ocultó su amor ante los flashes que esperaban a los actores en el hall del teatro Gerardo Viercovich