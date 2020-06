El modelo de 45 años confiesa estar solo. Crédito: Instagram

Muchos lo consideran uno de los hombres más lindos del país. Muchos menos él. Hernán Drago, modelo y conductor, ha intentado siempre correrse del estigma de carilindo, intentando apostar al sentido del humor y a romper con el estereotipo de seductor insaciable que su propia imagen proyecta.

Como parte de Bienvenidos a bordo , Drago se prestó a los desafíos del programa, y entre juego y juego, aprovechó para demitificar un poco lo que se piensa de él. "Siempre fui fiel, y lo seguiré siendo -dijo mientras Guido Kaczka se empezaba a reir-. La fidelidad es muy personal, yo no podría perdonar nunca infidelidad pero tampoco podría ser infiel , porque volvería y se me notaría. Si hubiese sido infiel te lo hubiera dicho, ¿o vos no me creés?", lo apuró al conductor.

Mientras Hernán hacía su descargo, las redes comenzaron a llenarse de mensajes de chicos, chicas (y no tanto), enamorados de sus palabras. "Hernán Drago, encima de ser de los hombres más lindos, es un DULCE", "Hernán Drago podés ser mi sugar daddy ?!!" o "Hernán Drago siempre va a ser el amor de mi vida jaja".

Al momento de intentar infructuosamente sacar el lingote dorado, el modelo confesó no estar en pareja: "No estoy en nada. No chapo desde antes de la cuarentena. Y en el amor soy dado". Y con esos comentarios, en las redes subieron la apuesta: "Hernán Drago es OBJETIVAMENTE perfecto", "Que ser precioso Hernán Drago, es nuestro Henry Cavill argentino", "Podemos decir que Hernán Drago es nuestro Henry Cavill?? No puede más! Pasan los años y más fuerte se pone".

La catarata de mensajes convirtió a Hernán Drago en uno de los temas más hablados del día en redes sociales. Y, mal que le pese, no por su faceta humorística, sino por sus apariencia; o más precisamente, de acuerdo con sus fans: "sus ojos claros".