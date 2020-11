Boy Olmi, en un segmento conducido por Flor Vigna, habló de su experiencia en el exitoso reality de Telefe Crédito: Telefe

A fuerza de carisma y platos que siempre tienen un toque especial que los vuelven únicos, Boy Olmi se ganó el cariño de la audiencia de MasterChef Celebrity. El actor participa del exitoso reality culinario de Telefe, que se convirtió en el programa más visto de la TV argentina, y recientemente estuvo como invitado al segmento #MasterChefAlaCarta, conducido por Flor Vigna, que se puede ver en el canal de YouTube de la emisora, y en la cuenta de Instagram del ciclo.

En ese espacio relajado, la anfitriona le preguntó si se considera una persona icónica dentro la competencia. "No sé... a mí me gustan los símbolos, les doy mucho valor. El chiste de Masterchef es que todos son claves. Sacar a cualquiera mueve las piezas. Es como un tablero de ajedrez: cualquier pieza que sale desbalancea", remarcó.

"¿Se mezcla un artista con un estratega?", indagó Vigna, respecto a una de las aristas clásicas de un reality. "No, yo creo lo que hay es un espíritu de juego. Más que una estrategia, hay un espíritu sobre qué le pasa a uno al estar acá", respondió el actor, y luego deslizó una frase que seguramente no pasará inadvertida. "[En MasterChef] Hay gente que está desesperada por ganar, hay otra gente que está desesperada por estar, por figurar, [otra] por trabajar", manifestó, sin nombrar a nadie en particular en ninguno de los casos.

De todos modos, Boy dejó bien en claro cuál es su rol en el programa. "Yo creo que lo importante es no estar desesperado por nada sino estar en contacto con uno. Estamos acá porque estamos haciendo un show televisivo monumental y muy exitoso que sirve de descanso", subrayó, para luego destacar la importancia que tiene el ciclo en su vida.

"Masterchef es un trabajo. A mí me interesa lo humano. No vine para ganarme el premio, vine para participar de una experiencia que mueve un montón de cosas", aseveró.

Hace unos días, su mujer, Carola Reyna, habló sobre la participación de Olmi en el programa y contó que por momentos lo nota muy estresado. "Yo lo conozco tanto que no me sorprende lo que pasa con Boy. La gente lo sigue descubriendo, pero nosotros ya tenemos tan conocido a ese Boy. Acá siento que Boy no pretende hacer nada, en el buen sentido lo digo. Es él", expresó la actriz, en diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial, Agarrate Catalina.

"Tampoco es fácil", aclaró. "Está muy agotado, muy estresado. Es muy grande el nivel de exigencia. Él cocina más con lo que es él que con una receta. Sufre mucho, pero después averiguás y sufren todos", señaló Reyna.

Recordemos que semanas atrás, Olmi estuvo a punto de tirar la toalla. "Más allá de lo gastronómico, nos sometieron a una prueba que fue incómoda. Por primera vez me vi preguntándome si tenía sentido seguir haciendo el esfuerzo de trabajar en esa incomodidad", se cuestionaba el actor que continúa en el reality culinario que este domingo a la noche tendrá una nueva gala de eliminación.

