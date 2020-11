Boy Olmi, el nuevo jugador eliminado de MasterChef Celebrity Crédito: Telefe

Anoche, en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity, Boy Olmi fue el nuevo participante despedido del juego, luego de una aguda crítica del jurado objetando, sobre todo, la cocción de un huevo. No fue un error anecdótico, esa deficiencia podría, incluso, afectar la salud del comensal. "El jurado es de excelencia y tuvieron razón en su devolución", reconoce Boy Olmi a LA NACION, horas después de haber recibido la dura evaluación del tribunal integrado por Dolli Irigoyen, Damián Betular y Donato de Santis.

Las recetas de Boy Olmi siempre fueron pensadas y sostenidas en la creatividad. El último domingo, no alcanzó. Un error lo dejó fuera del certamen Crédito: Telefe

"No soy cocinero, me gusta cocinar. Entiendo que no es lo mismo, por eso el vértigo de cada noche no se llevaba del todo bien conmigo", explica el actor, quien hizo gala de ser un avezado chef amateur y desplegar un decir sobrio y elegante: a diferencia de la ebullición de otros jugadores, él se mostró austero y sin efusividades, y eso lo había convertido en uno de los favoritos para llegar a la final.

-¿Qué fue lo más complejo de tu paso por la competencia?

-Sin dudas, cocinar bajo presión no es agradable, no me gusta, no me siento cómodo. Eso demuestra que no soy un profesional, sino que me involucro desde lo lúdico, el afecto, el placer.

-Como buen actor, en tu casa, ¿generás una mise-en-scène para preparar un plato?

-Algo de eso hay. Sin dudas, frente a las hornallas se genera un acto creativo. Con una copa de vino, se activa un espacio de amorosidad.

-El jurado pareciera ser que elimina a los que más saben...

-No siempre. Ellos saben mucho y justifican sus devoluciones con idoneidad. Desde ya, están al servicio no solo del conocimiento, sino también de sumarle al show. Nunca hay que olvidar que es una competencia de televisión.

-¿Qué te aportó el paso por el programa?

-Me sirvió para crecer como persona, fue una enseñanza para la vida. Buscar hacer las cosas lo mejor posible, ser solidario con los compañeros y lograr resultados en minutos, fue un reto. Algo de todo eso sirve para aplicar en la vida, para crecer.

-Mostraste buen vínculo con los demás competidores. ¿Con quiénes tuviste más empatía?

-Tenía muy buena relación con Roberto Moldavsky, el Mono de Kapanga, Fede Bal, Belu Lucius. Me llevaba bien con casi todos.

-Dijiste, en diálogo con Flor Vigna, que había "gente con ganas de figurar"...

-A mí me divierte cocinar y considero que algunos participantes se inclinan más por la repercusión del show. Son formas.

Perfil bajo y vestuario glam. Algunas de las claves de Boy Olmi para transitar la competencia de MasterChef Celebrity Crédito: Telefe

Aunque se dijo que ha llorado junto a su esposa, la actriz Carola Reyna, lo cierto es que tal dramatismo no aconteció: "No fue para tanto. Carola me apoya, me contiene, es una gran compañera que estuvo conmigo en los momentos difíciles. Pero no es algo nuevo, nosotros nos manejamos así cuando el otro necesita una mano, una palabra, aliento".

Esta noche, los participantes eliminados regresarán para participar del llamado "repechaje", instancia que les permitirá competir con la posibilidad de volver a integrar el staff de jugadores: "A diferencia de otros compañeros, yo solo tendré pocas horas para reponerme antes de regresar al juego. Es un desafío, no he podido descansar de tantas semanas de acción, así que veremos cómo enfrentamos la noche".

-¿Tus compañeros no sentían esa presión del reloj a la hora de cocinar?

-Sí, a todos nos tocaba de cerca, pero hay participantes que disfrutaban más. Las chicas hasta estudian todas las semanas. No es mi caso, yo me vinculé desde mi amor por los sabores y el placer.

