Masterchef Celebrity: en redes, el público lamentó la eliminación de Boy Olmi

La eliminación de Boy Olmi generó revuelo en redes sociales Crédito: Captura Pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2020 • 01:48

El domingo marcó una nueva gala de eliminación en Masterchef Celebrity, y Boy Olmifue quien quedó fuera del juego. Carismático y muy querido por sus compañeros, el reconocido actor abandonó las cocinas del reality con el aplauso del jurado y de los participantes.

Al momento de retirarse, y con la buena energía que caracterizó toda su estadía en el reality, Boy expresó: "Para mí es una experiencia inolvidable haber estado acá. Me encuentro cómodo en el juego, en la fiesta de la cocina, en el amor de los cocineros, y me tengo que ir sabiendo que hice todo lo que pude, pero que no soy un cocinero, que me gusta la cocina y cocinar para la gente que amo".

La noticia de su eliminación generó un gran impacto en redes sociales. "Boy Olmi" y "Chau Boy" se convirtieron en tendencia en Twitter, donde los usuarios a través de memes lamentaron la partida del actor.

Conforme a los criterios de Más información