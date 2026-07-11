Cambios en Telefe: vuelven dos clásicos y se rearma el prime time tras el Mundial

Atravesando las últimas semanas del Mundial, Telefe se prepara para reacomodar su grilla con fuertes novedades que incluirán tanto finales muy esperados como grandes regresos a su pantalla.

Si bien viene teniendo un buen año, Telefe no quiere dejar ni el mínimo de ventaja ante la competencia; por eso, de cara a los últimos cinco meses del año, se prepara para sus principales apuestas. Entre ellas se encuentra la repetición de la exitosa telenovela Avenida Brasil. Esta reposición, que irá en tira diaria por las tardes, contará con un atractivo muy especial: cada capítulo será presentado por Virginia Lago, marcando así el regreso del recordado ciclo Historias del corazón. Cabe recordar que, en su momento, la actriz se consagró con un premio Martín Fierro a la mejor conducción gracias a esta labor.

Por otro lado, anticipando la liberación de la grilla de los sábados una vez concluido el fútbol y para que conviva con La Noche de los ex (programa satélite de debate sobre Gran Hermano), en agosto (o quizás antes) regresará un clásico. Se trata de la séptima temporada de PH, Podemos Hablar, el programa producido por Kuarzo. Con la conducción de Andy Kusnetzoff, el ciclo mantendrá su esencia: un espacio donde seis invitados mantendrán charlas sobre sus vidas, sus pasados y sus presentes, compartiendo anécdotas y momentos tan divertidos como emotivos.

Estas renovaciones forman parte de una transición mayor en la programación del canal. Hacia adelante, la pantalla ya palpita el gran final de Gran Hermano: Generación Dorada, que le dejará el terreno listo a dos grandes tanques: el estreno de la nueva versión de Popstars, bajo la conducción de Nico Vázquez (que esta semana comenzaron con las grabaciones), y el esperado regreso de MasterChef Celebrity, con Wanda Nara al frente de la competencia gastronómica.

Ruta abierta , una nueva propuesta turística y federal

La conductora Barbie Ferrari continúa consolidando su crecimiento profesional y suma un nuevo desafío en la televisión abierta. Sin dejar de lado su rol en el canal de streaming Menjunje TV, a partir del próximo sábado 18 de julio a las 23.30, estará al frente de Ruta abierta, la nueva apuesta de elnueve.

El programa propone un viaje por distintos destinos de la Argentina, poniendo el foco no solo en sus atractivos turísticos, sino también en las historias de vida, la resiliencia de sus protagonistas, las tradiciones y las experiencias que moldean la identidad de cada rincón del país.

El estreno de Ruta abierta marca, además, una nueva etapa de expansión para Vuelo Producciones. La compañía continúa apostando al desarrollo de contenidos originales para televisión, streaming y plataformas digitales, consolidando formatos con identidad propia y un marcado alcance federal.

Nasma Group desembarca en el Grupo Octubre con dos nuevos ciclos y los Martín Fierro a la Música

Son días y semanas clave en los pasillos de Conde 50, el edificio donde conviven los medios del Grupo Octubre. Tras su paso por la pantalla de Net TV, los ciclos ISPA: Todo al revés y Culpable o inocente están a un paso de firmar sus contratos para desembarcar en Ar/12 y elnueve, respectivamente, con el objetivo de renovar la grilla del fin de semana con actualidad y debate jurídico.

Por un lado, llegará ISPA: Todo al revés, un ciclo de actualidad donde se debatirán y analizarán en vivo los últimos acontecimientos del país. Con la conducción de Diego Moranzoni y Diego Suárez Mazzea, el programa contará con un panel de destacados profesionales. El debut está previsto para el 25 de julio e iría los sábados y domingos de 17 a 21 por la pantalla de Ar/12

Por otro lado, se prepara Culpable o inocente, un espacio dedicado a desmenuzar los hechos policiales y judiciales más impactantes de la Argentina desde múltiples perspectivas. El ciclo estará conducido por el periodista Diego Suárez Mazzea junto a Ana Rosenfeld, quien aportará su expertise jurídica, y sumará como invitados a los abogados del momento por sus casos de gran repercusión mediática. Está previsto que el programa llegue a elnueve en agosto e iría los sábados por la mañana o por la tarde (horario a definir).

Ambas propuestas pertenecen a la productora Nasma Group, que no solo consolidará su presencia en las señales del Grupo Octubre con estos dos envíos, sino que también estará a cargo de un gran desafío: la producción de la entrega de los Premios Martín Fierro a la Música. El evento se llevará a cabo el 14 de octubre y contará con la transmisión exclusiva de elnueve.