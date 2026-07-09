Pasapalabra y otra demanda judicial que vuelve a poner en peligro al exitoso concurso televisivo

El Rosco todavía tiene otra página que escribir en su complicada historia. La productora neerlandesa MC&F, a quien pertenecen los derechos de la antigua prueba del programa Pasapalabra de la señal Antena 3 que la justicia obligó a retirar del aire, anunció que demandará a Atresmedia por la emisión de “AlaZ”, el nuevo formato con el que Pasapalabra reemplazó al Rosco en su concurso estrella. Según Mediaset, representante de MC&F en España, hay demasiadas similitudes entre las dos pruebas como para que su emisión sea legal.

La productora demandará “de manera inmediata” por plagio y competencia desleal y pedirá medidas cautelares para que desde Atresmedia cese la emisión del formato suizo “AlaZ”, que lleva emitiendo desde el pasado 19 de junio y que la productora ve demasiado similar a la que sustituyó. “La cuestión es determinar si AlaZ se parece más al formato suizo o al Rosco que conocemos todos”, explicaron desde Mediaset. “Se han introducido únicamente pequeñas diferencias para hacer algo sustancialmente igual”, añaden.

Desde Atresmedia, grupo que se vio obligado a dejar de emitir “El Rosco” después de una sentencia del Tribunal Supremo, decidieron guardar silencio ante las preguntas del diario español EL PAÍS. Las versiones del programa que se producen fuera de España, como la que emite Telefe en la Argentina, en principio no estarían afectadas por esta nueva turbulencia legal.

En “AlaZ”, como se llama en Pasapalabra la nueva prueba final (leído “A la zeta”, para respetar todo lo posible el título original) y que compró Atresmedia ex profeso, los concursantes están dentro de una especie de arco azul y naranja. El presentador, Roberto Leal, va leyendo definiciones que empiezan o incluyen una de las letras del abecedario. Hasta ahí, todo muy parecido. Pero en lugar del icónico círculo anterior, las letras se muestran en la parte inferior de la pantalla ordenadas en hilera. El concursante que más puntos ha conseguido elige si sus definiciones se leerán de la A a la Z o de la Z a la A, dejando al otro el listado contrario. De esta forma, será la suerte, y no el programa, la que decida qué preguntas afronta cada uno.

El formato original suizo comprado por Atresmedia e ITV (a quien también alcanzará la demanda anunciada), similar a El ahorcado, tiene un solo concursante y una duración de unos 10 minutos. En él, el jugador está dentro de una especie de cabina. Puede pedir más de una pista, y en lugar de descontarle tiempo, se le resta dinero del premio. En cada programa solo participa un concursante, que al final del mismo entra en un ranking con el resto de participantes de otros días. La versión de Pasapalabra cambió la gráfica y los colores para ajustarlos al resto del programa, pero respeta la disposición del abecedario, la pregunta y las respuestas para ajustarse todo lo posible al original.

Buena audiencia

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Con “AlaZ”, Pasapalabra sigue siendo líder de audiencia en Antena 3, con cifras similares a las de “El Rosco”, que se mantuvo 26 años en el aire en las tardes de Antena 3 y Telecinco, que también perdió Pasapalabra por una sentencia judicial en 2019. Ya es una larga historia de productoras, canales y denuncias a la que ahora se unirá una más.

La sentencia judicial estipuló que “El Rosco” tenía unas reglas generales de juego, pero también otros elementos distintivos como “la disposición de los jugadores, el tiempo de que disponen para responder a las preguntas [...] el elemento gráfico del rosco superpuesto a la imagen del concursante, cuyas letras van cambiando de color según el resultado de las respuestas dadas por el concursante”. Todos estos aspectos dotan de “singularidad al formato televisivo y lo distingue de otros juegos basados en el alfabeto”, dice la determinación del tribunal Supremo que afirmaba que Antena 3 había usado el formato sin poseer los derechos por lo que obligó a su productora Atresmedia a borrar al histórico “El Rosco” de todo su archivo digital.

Cuando Telecinco tuvo que dejar de emitir en 2019 Pasapalabra, buscó un concurso y una prueba final que recordaran al programa. Se llamaba “El Tirón”, Christian Gálvez también lo presentaba, y, como ahora, permanecían los mismos concursantes. La prueba final intentaba crear la misma tensión, pero terminaba siendo tan distinta a “El Rosco” (evitando el abecedario y la forma de plantear las preguntas a través de sus iniciales) que entonces no atrajo a la audiencia.

Mediaset anunció que MC&F, a quien compró el formato para emitirlo a partir de la próxima temporada, no ve cambios suficientes en la nueva prueba. La justicia tendrá que decidir si las diferencias existentes son o no suficientes para aceptar la demanda, primero, y, después que Atresmedia pueda o no seguir emitiendo esta prueba final. Al mismo tiempo, Mediaset sigue sin dar más detalles sobre cómo será el nuevo concurso que incluirá la prueba de la discordia que ahora vuelve a ser suya.