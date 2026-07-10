El impactante look de Antonela Roccuzzo para apoyar a Victoria Beckham en su gran noche fashionista en Miami

En pleno Mundial 2026, Antonela Roccuzzo decidió apoyar a una de las mujeres que se volvió más cercana a ella en los últimos años: Victoria Beckham. Luego de que Lionel Messi firmara contrato con Inter Miami, club del que David Beckham es propietario, las parejas comenzaron a compartir mucho tiempo juntas, tanto dentro como fuera de la cancha, en eventos, cenas y cumpleaños. Ellas se vincularon a través de su pasión compartida con la moda y justamente esta semana la exSpice Girls presentó su nueva tienda en Florida y la rosarina fue una de sus invitadas de honor.

El jueves 9 de julio, Victoria Beckham abrió una boutique pop-up en un exclusivo centro comercial de Miami y organizó un evento de presentación que incluyó, además de una muestra de las prendas, una comida a la luz de las velas. Contó con una selecta lista de invitados encabezada por su marido y seguida por Marc Anthony y su mujer Nadia Ferreira y el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário y su mujer Celina Locks. También estuvieron dos de sus cuatro hijos, Cruz y Romeo Beckham, y varias influencers, modelos y personalidades del mundo de la moda.

Anto Roccuzzo dijo presente en la inauguración de la nueva tienda que abrió Victoria Beckham en un centro comercial de Miami (Foto: Instagram @victoriabeckham)

Antonela Roccuzzo también dijo presente y fue una de las invitadas más destacadas del evento. Las mujeres se sacaron fotos juntas y, durante la comida –que según se pudo advertir incluyó un menú de sushi–, la anfitriona se acercó a la ubicación de su amiga para charlar unos minutos con ella.

La inauguración incluyó una comida a la luz de las velas (Foto: Instagram @victoriabeckham)

“Celebrando la nueva casa de Victoria Beckham en Miami. Te deseo todo lo mejor”, escribió Roccuzzo en la publicación que hizo en Instagram. Para el evento se lució con un diseño de la casa: un vestido midi sin mangas con falda asimétrica color verde azulado con un fruncido en la cintura para realzar la silueta. Lo combinó con unos zapatos de satén negros con taco, una cartera a tono y joyería dorada. Por su parte, la anfitriona se lució con uno de sus diseños en un satinado marrón sin mangas y con una elegante caída que combinó con unos delicados zapatos de satén color champagne.

La rosarina celebró el logro de la empresaria en sus redes sociales (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Y lo cierto es que la sólida amistad que el matrimonio británico forjó con el argentino también quedó en evidencia durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Si bien el exfutbolista es habitué en los eventos deportivos, el viernes 3 de julio ambos dijeron presente en uno de los palcos VIP del Hard Rock Stadium de Miami para alentar a la selección argentina en el partido de 16avos de final frente a Cabo Verde, que culminó con una victoria albiceleste por 3-2. Incluso se cruzaron con Diego “Cholo” Simeone y su mujer Carla Pereyra y se sacaron fotos juntos.

La rosarina se lució con un vestido midi azul verdoso de la firma de la ex Spice Girls (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Por su parte, a diferencia del resto de las mujeres de la selección argentina, según contó Yanina Latorre, debido a la cercanía, Roccuzzo decidió hacer base en su casa ubicada en Fort Lauderdale y viajar con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en avión privado a cada partido de la selección. Siempre se ubican junto al resto de sus familiares y amigos en uno de los palcos VIP y, una vez concluido el encuentro, regresan a Miami. Este sábado 11 de julio regresarán a Kansas City para presenciar los cuartos de final. A partir de las 22 (hora argentina), la Argentina se medirá frente a Suiza en el Arrowhead Stadium por el pase a la semifinal de la Copa del Mundo.