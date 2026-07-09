La Tora cruzó al streamer fanático de Cristiano Ronaldo que se burló de Messi: “Gracias, Speed”

Lucila “La Tora” Villar compartió en sus redes sociales un video del momento en que, junto a otros hinchas argentinos, le dedicó una burla al streamer estadounidense IShowSpeed, conocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo y por haber alentado a Egipto durante el partido frente a la Selección argentina en el pase a los cuartos de final del Mundial.

Después de que al comienzo de la última fecha el influencer festejara el penal errado por Lionel Messi, la exparticipante de Gran Hermano decidió confrontar al estadounidense en el estadio. Más tarde, mostró parte de ese momento, que grabó en un video apenas finalizó el encuentro disputado en Atlanta. En las imágenes, se la puede ver junto a otros simpatizantes argentinos cruzando al influencer.

El video de Speed que publicó la Tora Villar

La mediática se muestra replicando el clásico gesto de “llanto”, en una burla por el resultado que terminó favoreciendo a la albiceleste y luego subió el clip a las redes sociales. Además, publicó otros momentos del cruce de los hinchas con el streamer junto a la frase: “Gracias @ishowspeed”, un mensaje irónico aludiendo a que su actitud trajo finalmente suerte al seleccionado argentino.

La publicación cosechó miles de reproducciones y comentarios de usuarios que celebraron el momento y destacaron la reacción de la La Tora luego de la victoria argentina. Además, otros aprovecharon para seguir las bromas contra el creador de contenido: “Mis amigos de la tribuna le están diciendo que lo invitan a un asado”, escribió un seguidor, mientras que otro ironizó: “Ponete la de Suiza, capo”, en referencia al próximo partido.

Algunos, en tanto, apuntaron al supuesto efecto “mufa” de Speed cada vez que alienta a un equipo rival de la Argentina. “De ahora en más podemos predecir el resultado de los partidos según la camiseta que se ponga Speed”, comentó un usuario.

La presencia del estadounidense en las tribunas generó revuelo incluso antes del comienzo del partido. El streamer conocido por su admiración por Ronaldo y por sus transmisiones en vivo seguidas por millones de personas, asistió al estadio con la camiseta de Egipto y mostró su total apoyo al seleccionado africano.

Durante el encuentro, Speed se mostró eufórico tras el penal errado por Messi en el primer tiempo, y así lo muestran las cámaras festejando en ese momento. Además, en las redes sociales numerosos usuarios aseguraron que había intentado distraer al capitán argentino instantes antes de la ejecución, algo que él mismo de algún modo quiso ratificar. Sus gestos despertaron el enojo de muchos hinchas argentinos, más allá de que el equipo de Scaloni lograra finalmente revertir el resultado.

Cabe recordar que el duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final tuvo un inicio inesperado: a los 15 minutos, el seleccionado africano marcó un gol de Yasser Ibrahim y, poco después, Messi tuvo la oportunidad de igualar con un penal errado.

Desde una ubicación privilegiada detrás del arco egipcio, Speed vivió la jugada en primera persona y no ocultó su festejo por el error del capitán argentino. El streamer reaccionó con sorpresa al penal fallado. “Oh, mi Dios”, exclamó ante el remate desviado de la Pulga, mientras abría los ojos con énfasis por lo que acababa de suceder.

Cuando Messi apareció para marcar el gol que igualó el marcador, Speed quedó visiblemente sorprendido por la jugada del capitán argentino. Ante el festejo de su hermano, que se encontraba a su lado y que celebró el tanto en su cara, apenas mencionó: “Bro...”. Detrás suyo se pudo ver en ese momento a un grupo de hinchas argentinos que durante gran parte del encuentro lo había tomado como blanco de broma.