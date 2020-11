Cantando 2020: Agustín Sierra fue el sorpresivo vencedor del primer súper duelo de la competencia

Este martes por la noche llegó el súper duelo a Cantando 2020. Esta nueva modalidad permite que el equipo con el mayor promedio acumulado se mida con el que obtuvo a lo largo de la competencia la calificación más baja, y así sucesivamente. Además, también fue el día en el que debutó en el estrado Flavio Mendoza.

Como en las instancias finales del "Bailando por un sueño", en este súper duelo la decisión está en manos del jurado, en este caso compuesto por Nacha Guevara, Karina "La Princesita", Oscar Mediavilla, Moria Casán y Mendoza. Los perdedores de cada una de las batallas tendrán que medirse con otros que, como ellos, no hayan logrado la victoria en esa primera "batalla". Ángel De Brito y Laurita Fernández fueron los encargados de ir develando con quién se enfrentaría cada una de las parejas.

Así, se supo que en lo más alto del podio hasta este momento se encuentran Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, mientras que los que tuvieron el peor promedio fueron Agustín Sierra e Inbal Comedi. El segundo duelo estaría a cargo de Carmen Barbieri contra Lizardo Ponce. Los demás enfrentamientos de la noche serían: Dan Breitman contra Martín Baclini, y Florencia Torrente contra Miguel Ángel Rodríguez.

Charlotte Caniggia, Lola Latorre, Cinthia Fernández, Gladys "La Bomba Tucumana", Claribel Medina y Luisa Albinoni, que no estaban presentes en el estudio, deberán esperar a los próximos días para saber qué les depara la competencia.

Leiva y Lanzelotta eligieron interpretar "Fresa", el tema de Tini Stoessel y Sebastián Yatra. Sus competidores, en tanto, optaron por "La bifurcada", de Memphis, la blusera.

Tras escuchar a las dos parejas, Mendoza expresó: "Leiva y Brian me encantan, pero no prendieron fuego la pista. 'Cachete' e Inbal mejoraron mucho. Es una votación difícil, pero me quedo con la pareja dos".

Nacha, a su vez, le dio la bienvenida a los recientemente recuperados de Covid-19 e indicó: "Ustedes lo hacen bien, aunque Brian estuvo un poco bajo de energía, pero estuvo lindo. Tengo que decir que de ayer a hoy no sé que pasó con 'Cachete'; mandaste a tu doble. Muy bien, Inbal. Fue una sorpresa". La actriz y cantante se decidió por la primera pareja.

"Es recontra difícil. Pensé que iba a ser más fácil, pero no. Angela y Brian me gustaron más. Angela estuvo sexy y hermosa", dijo Karina, que jugó a coquetear con la cantante con la que alguna vez estuvo enfrentada. Sin embargo, la intérprete de "Corazón mentiroso" valoró que "Cachete e Inbal estuvieron a la altura" y les dio su voto.

"Empezaron a despertar. A mí me pasa algo con Ángela... Tenés una gran ductilidad y eso te convierte en una gran cantante. Brian estuvo bien. Inbal estuvo increíble y Agustín estuvo bien también", agregó Mediavilla, que eligió a la pareja uno. Por último, Moria afirmó: "Angela, fue la vez que mejor estuviste de actitud. Cachete e Inbal me encantaron. La cancherearon mucho". Tras votar por la segunda pareja, Sierra y Comedi pasaron entonces a la siguiente ronda.

