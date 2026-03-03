MasterChef Celebrity: con la conducción sorpresa de Migue Granados, Wanda unió fuerzas con Maxi López

Apenas pasadas las 21:30 comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity. Al momento de tomar la palabra, Wanda Nara adelantó: “Hoy es una noche de beneficios diferente, porque no hay medallas. Hay un solo delantal negro esta noche, pero todos ellos tienen delantal blanco, y sueñan con la gran final”. Y dicho eso, ingresaron los participantes de la velada, que eran Maxi López, Agustín “Cachete” Sierra, Marixa Bali, Ian Lucas y el “Turco” Husaín.

“El gran beneficio de esta noche, es evitar el delantal negro” adelantó Wanda, antes de dar paso a la explicación de la consigna. Pero antes de la gran consigna de la velada, todos los participantes debieron poner a prueba su memoria y Maxi López resultó ser el gran ganador.

Cuando llegó la instancia de detallar la prueba, Germán Martitegui se adelantó y detalló: “El plato que van a tener que presentar, es un postre británico icónico. Una tarta banoffee”. A continuación, Damián Betular agregó: “Esta tarta, la preferida de Lady Di, combina una masa crujiente, bananas caramelizadas y crema batida. Y la van a tener que replicar en 60 minutos”.

Por último, Donato De Santis habló, y reveló una verdadera sorpresa: “Van a tener una ayuda extra para esta noche”, y dicho eso, ingresaron al estudio varios participantes de otras ediciones de MasterChef. Entre quienes aparecieron, estaban Mica Viciconte, el “Mono” de Kapanga, Vicky Xipolitakis, Tomás Fonzi y Roberto Moldavsky.

Todos los invitados se ubicaron a un costado de las estaciones de cocina, y Viciconte exclamó: “Esta es una experiencia espectacular, pero para mí acá no hay compañerismo, tenés que ganar”. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando Wanda anunció que ella misma también quería cocinar, y agarró su teléfono para llamar a un reemplazo en la conducción. Y dicho eso, ella recibió en el piso a Migue Granados, que se ubicó como conductor suplente. “Estudiá cómo serrucharme, si es que podés”, expresó Nara entre risas, frente a la mirada cómplice de Migue.

Luego llegó el momento de anunciar qué invitado iba a formar dupla con qué participante, y los jurados detallaron que Moldavsky se uniría al Turco; Cachete con Tomás Fonzi; Ian junto a Vicky Xipolitakis; Marixa con el Mono; y como no podía ser de otra manera, Maxi con Wanda Nara. Con respecto a Mica Viciconte, su tarea sería la de convertirse en un comodín, y rotar por todas las estaciones durante unos minutos, para ayudarlos a todos. Y muy sonriente, la conductora aseguró: “Queremos hacer la réplica de nuestra torta de bodas, que me la hizo Donato, pero ahora la vamos a hacer low cost”.

Antes de cocinar, Migue Granados le pidió un consejo a la conductora, y le dijo: “Wanda, necesito aprender a hacer esto, estoy novatito”. Y dicho eso el conductor suplente vociferó: “Bueno, se encienden las hornallas más famosas del mundo. Tres, dos, uno… a cocinar”.

Sin perder un minuto, los participantes comenzaron a preparar sus platos, pero la situación no era tan sencilla. Una dificultad extra era que la receta no se encontraba impresa, sino que se desplazaba sobre unas pantallas ubicadas en las estaciones. Ese obstáculo le impedía a los participantes consultar de manera cómoda la receta, ya que ellos no tenían más remedio que estar atentos a que en pantalla apareciera el dato que necesitaban.

Mientras tanto, Wanda y Maxi enfrentaban sus propios conflictos. Aunque ella parecía bastante resuelta en el paso a paso, el exjugador de fútbol no podía evitar algunas torpezas. Y sin mucha paciencia, Wanda le dijo a su compañero: “Respirá, relájate. Esto es como jugar con Ronadinho, que te pasó. No quiero hablar de otros equipos, pero yo miro atrás y acá son todos de la B. ¡A vos te tocó una jugadora de la Champions!”.

Por su parte, Migue Granados desde la base del conductor, veía caos en todas las cocinas, y cuando notó que nadie le prestaba mucha atención, con ironía se sinceró: “Acá me dan una bola bárbara, me siento re importante”. Y con mucho sentido del humor, luego concluyó: “¿Ves que no me dan bola, para qué carajo me invitaron?”.

En esa instancia de tantos nervios, la emisión de MasterChef llegó a su conclusión. Por lo que habrá que esperar al martes para finalmente descubrir quién será el ganador de esta prueba de beneficios.