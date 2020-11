Cantando 2020: Angela Leiva y Brian Lanzelotta cantaron un tema de Elvis Presley

Este martes, los primeros en salir al escenario de Cantando 2020 fueron Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. En esta ocasión, los cantantes de la movida tropical decidieron interpretar una versión en castellano de "Rock de la cárcel", uno de los clásicos de Elvis Presley.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (10). "¡Qué bien! ¡Qué buen comienzo! Me gustó todo: la puesta, el vestuario, la coreografía, como lo disfrutando. Brian, es la primera vez que soltaste las riendas. Me encantó, chicos", expresó.

Karina "La Princesita" (10) coincidió: "Esta fue la vez que más me gustaron. Hoy vino la excelencia completa. Siempre cantan bien, pero hoy me gustó todo. No dejaron dudas".

"Hoy fue una de las mejores participaciones de Brian en la pista. Son una de las grandes parejas de concurso. Se vio fantástico, y no voy a ser menos: les voy a poder un buen puntaje", agregó el dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla.

Por último, Moria Casán (5) aseguró: "Están lookeados como nunca. Lo que a los demás les suena bien, a mí me suena mal". Luego, los participantes debieron someterse al azar, haciendo girar el bolillero que debutó en el programa esta semana. La bolilla que les tocó en cuestión fue un 0, por eso no se les sumaron ni se les restaron puntos.

