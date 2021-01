Karina y Ángela Leiva cantaron juntas Crédito: Prensa LaFlia

El viernes por la noche comenzó la segunda ronda del Cantando 2020 del ritmo de Cumbia. Y Ángela Leiva y Brian Lanzelotta fueron los responsables de abrir la pista. La canción elegida por ellos fue "Fuera", y la intérprete habitual de esa pieza, Karina "La Princesita" Tejeda, miró con mucha atención el número.

Una vez finalizado, Laurita Fernández y Ángel de Brito se animaron a pedirle a Karina que se dirigiera a la pista para cantarla junto a los participantes. De ese modo, se concretó un trío de lujo en el que "La Princesita", Ángela y Brian hicieron "Fuera". A la hora de puntuar, Nacha Guevara contó: "Me estaba acordando la primera vez que te escuché, y en Brian noto una diferencia muy grande, era más tímido, con la voz más chiquita, y ahora ha tomado una seguridad enorme. Y la perseverancia es la gran maestra de todo esto. No hay mucho que decir, es un género que dominan, y Ángela vos no podés hacerlo mejor" (9).

Karina por su parte consideró: "Quiero agradecer a los autores de mis canciones, porque me siento muy orgullosa del repertorio que tengo, y que ustedes puedan interpretarla tan bien como lo hicieron" (10). Oscar Mediavilla se sumó a los elogios (voto secreto), y Moria Casán simplemente agregó: "Me sorprenden, están muy ensamblados, muy conectados, y vinieron a ganar" (10).

Otro de los números de la noche lo protagonizaron Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari, que hicieron "Algo más". En la devolución, Nacha los felicitó, pero les aconsejó "elegir temas más del corazón" (9). Karina opinó que ellos eran "un equipazo" (9), y Oscar Mediavilla detalló: "Rocío, tu cambio es radical, y Damián canta que es un avión, a mí me encanta, son parte del aire fresco del que siempre hablo" (voto secreto). Por último, Moria Casán no se mostró tan entusiasmada y cerró la devolución asegurando: "La canción merecía más conexión espiritual, la garganta la tienen, ahora tienen que administrarla para que vaya con el corazón. No me mató, pero igual muy bien" (7).

En último lugar, Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal con su versión de "Una cerveza" dejaron opiniones encontradas en el jurado. Nacha consideró que la pareja estaba "afuera de casa" con ese ritmo, y "La Princesita" opinó que el objetivo estaba cumplido porque ellos habían "transmitido alegría". Oscar no se mostró tan satisfecho, y Moría sentenció: "No sonó bien, estuvo fatal".

