MasterChef Celebrity: de los “recuerdos matrimoniales” de Wanda Nara y Maxi López al pedido de expulsión de un concursante

Tras la eliminación de Eugenia Tobal, ayer los participantes de MasterChef Celebrity comenzaron una nueva ronda muy especial: la de “las Olimpíadas”. El primer reto que debieron enfrentar fue grupal.

“Esta semana está dedicada al deporte, y hoy, específicamente, al fútbol. Para esta prueba van a contar con un piso de 30 minutos, pero van a poder sumar más tiempo”, adelantó a los participantes Donato de Santis, que al igual que sus compañeros del jurado, Damián Betular y Germán Martitegui, los recibió vestido de árbitro.

“El límite, hoy, es de 70 minutos. Ese es el tiempo máximo que pueden conseguir para cocinar”, sumó Martitegui. Y señalando el arco que se encontraba a su espalda, explicó: “Los números que se encuentran en los agujeros del arco son los minutos que van a ganar si logran embocar la pelota”.

Canchero, el exfutbolista Claudio “Turco” Husaín quiso saber: “Si embocamos, ¿los minutos son para todos? Yo los quiero para mí“. Y la respuesta del árbitro improvisado fue contundente: ”Ustedes son un equipo de ocho. Acá tenés que compartir".

Antes de dar por comenzada oficialmente la competencia, Wanda Nara, la conductora, anunció la presencia del relator Pablo Giralt, que sería el encargado de narrar las “jugadas” y gritar los goles de los participantes. Y luego, indicó: “Tengo un recuerdo de Maxi [López] y el Turco en River, en 2004. Se me viene a la cabeza una sola imagen: la de sus pelos al viento, esa juventud, esos abdominales turgentes que tenían. ¿Revivimos ese momento?“. En ese instante, Donato apareció con dos pelucas que ambos debieron ponerse.

La primera en patear fue Momi Giardina, que no logró embocar la pelota. Le siguió La Joaqui, que sumó 5 minutos. Marixa Balli y Andy Chango, Sofi Martínez tampoco lograron su cometido, pero Miguel Ángel Rodríguez compensó y sumó otros 10 minutos. Llegado su turno, Husaín y López sumaron 10 minutos más cada uno.

En total, lograron 65 minutos para cocinar, ahora sí de manera individual, un “menú de cancha”: tres choripanes completos, tres sándwiches de bondiola completos, tres de milanesa y tres de hamburguesa, acompañados por un cono de papas fritas. Pero todavía quedaba anunciar un detalle: una vez terminada la preparación, los participantes se enfrentarían en duelos, uno contra otro, para definir quiénes pasarían a la noche de beneficios y quiénes a la instancia de última chance.

“Supongo que querrán saber cómo se armarán esos duelos... Definir quién se enfrentará contra quién será tarea de Marixa, medalla dorada durante la última ronda. Además, les va a asignar el plato que van a cocinar”, informó Wanda.

La intérprete de “Cachaqueando” eligió como rival a Giardina y como menú las milanesas. Husaín y Andy debieron preparar las bondiolas, Martínez y Rodríguez las hamburguesas, y López y La Joaqui los choripanes.

En la instancia del mercado, Andy Chango fue el único que agarró huevos y luego accedió a cederle algunos a Sofi, pero cuando fue a buscar los elementos para el emplatado, antes de empezar a cocinar, Giardina y Husaín le “robaron” un par cada uno. En ese momento, Rodríguez, que volvía desde las estanterías en las que se encuentran los platos hacia su estación, tropezó y cayó al piso, y Martínez aprovechó para robarle los conos de cartón en los que debían poner las papas, que se encontraban, como el actor, en el suelo.

Todos esos robos despertaron el enojo de los damnificados y Andy se vio obligado a quitarle a Momi y a Sofi los que les había “regalado”, poniendo a su amiga en una situación extraña: la de preparar milanesas sin huevo. Pero todo se solucionó cuando Husaín decidió devolverle los que le había robado y el actor y músico volvió a cederle uno a cada una de sus compañeras. Tiempo después, Donato pasó por las estaciones para regalarles huevos a todos.

Transcurrido el tiempo establecido, llegó el momento de pasar al frente para que los miembros del jurado degusten sus choripanes. Pero antes de que los chefs prueben, Wanda se puso algo nostálgica: “Maxi, estás re serio. ¿Vos no te viste a través del espejo del horno? ¡Mirá el pelo! Tenés el mismo look que cuando nos casamos", observó.

Tras el momento “emotivo”, los chefs comenzaron con su devolución. “Las papas están muy buenas. El sándwich tiene la carne un poco quemada”, consideró De Santis. Y Betular señaló: “Está muy gordo el chorizo. Para sándwich, tiene que estar más mariposa”. Y Martitegui cerró: “A mí el chorizo me gustó, y me parece que el pan está muy bien elegido. Lo que me parece redundante es poner las mismas cebollas caramelizadas y la misma salsa en las papas y en el sándwich”.

Y antes de que su exmarido volviera a su estación, la conductora siguió con su alud de recuerdos de los años que pasaron juntos como pareja. “Nos hacíamos juntos baños de crema porque él tenía el pelo muy sedoso. El Turco lo tenía más pajoso porque no le pasaba yo el secreto... Hacíamos baños de crema, le hacía una cosita así con el broche, se lo dejaba 40 minutos. Varias veces, también, le hice la planchita”, expresó entre risas".

En segundo lugar, pasó la contrincante de López, La Joaqui, que se enfrentó por primera vez al desafío de armar chorizos. “Me gusta mucho el chorizo, tiene buen sabor, pero el aderezo no es un chimichurri, porque el chimichurri tiene solo hierbas, es una fusión con salsa criolla. Las papas clásicas también me gustan”, indicó Betular. Pero Martitegui no estuvo del todo de acuerdo: “Ese chimichurri verde es espectacular. Yo le hubiera puesto algo más porque la consigna era un choripán completo”.

El segundo duelo de la noche fue protagonizado por Sofi y Miguel Ángel Rodríguez, los encargados de preparar hamburguesas. “Me encanta tu entusiasmo. Las hamburguesas están muy bien, son muy generosas. El cheddar les queda bien y la panceta, también. Quizá necesitaba una salsa en el pan también porque está muy gruesa y un poquito seca”, consideró Martitegui. Y De Santis agregó: “Yo le hubiera puesto más panceta porque, como dijo Germán, está muy seca. Pero este chimichurri está muy bueno”. Betular, a su vez, señaló: “Estéticamente, son muy lindas. Las salsas están muy bien”.

Tras probar la propuesta de Rodríguez, De Santis indicó: “En una cancha no creo que le pongan repollo a las hamburguesas. Por lo menos le hubieses hecho algo, porque es muy difícil de morder. La hamburguesa es seca, se desgrana, pero no entrega sabor”. Y Betular agregó: “Para mí, la idea de agregar repollo no es mala, el tema es cómo. Cortado, siempre viene bien, ayuda, da humedad. Hay una búsqueda”. Martitegui, a su vez, le reclamó que haya usado mayonesa de paquete, sin haberle dado ningún tratamiento".

La bondiola de Husaín también tenía repollo porque al igual que Rodríguez, el futbolista creyó que era lechuga. “Tenés que sacarle el cuero a la panceta. La carne y el huevo están muy bien. Está completa, pero tengo muchas dudas con el pan porque no abraza a la bondiola”, consideró Betular. Y De Santis explicó: “Si lo calentás, este tipo de pan se desintegra, y a medida que lo vas comiendo, se va desarmando. Pero está muy bien la cocción de la bondiola”. Una vez más, Martitegui no coincidió con sus colegas: “Para mí es el pan perfecto para la bondiola. Es lo único completo que ha llegado hasta acá hoy”.

Una vez que llegó su turno, Andy Chango tomó la palabra e hizo un reclamo contundente: “Pido la eliminación inmediata de Husaín por no respetar el fairplay. Me robó dos huevos y está filmado". Y, para dejar en claro que no hablaba del todo en serio, agregó: “Además, no sé si supera el alcohol en sangre”.

“El caviar en las papas fritas, en ese cono, puestas de esa manera, es una canchereada sin sentido, porque queda totalmente desperdiciado y va bajando entre las papas calientes. No está bien”, consideró Martitegui, después de probar su sándwich de bondiola.

“Esto de las papas con caviar, lo encuentro simpático, excéntrico, novedoso... Muy Andy. La bondiola está muy bien cocinada y tiene mucha humedad con todo lo que le pusiste”, sumó De Santis. Y Betular desempató: “El pan está mucho mejor tostado y me parece una muy buena elección en este sándwich porque la bondiola está cortada de una manera en la que la encierra. No me gusta el pimiento, pero acá está dulce, está sabroso, te salió muy bien la salsa teriyaki. Y la búsqueda de las papas con el caviar hay que trabajarlas, pero no me disgusta nada, me encanta”.

Para el final, quedaron las encargadas de preparar milanesas y la primera en pasar al frente fue Marixa, que no logró convencer al jurado con su milanesa con panceta y jamón crudo y sin salsa. “Pedimos salsa casi a gritos. Vi que tenías unos huevos fritos que no usaste y hubiesen salvado la situación. La milanesa está bien frita”, explicó Donato. “Es pan con pan. Cuando freís, sí o sí necesitás algo, mayonesa, ketchup, tomate cortado en rodajas... Lo que sea. Tampoco ayuda la incorporación de la panceta. Me quedo con el sabor de la milanesa”, agregó Betular. Y Martitegui cerró la devolución expresando: “La consigna era claramente usar una salsa y no está. Es todo muy salado. Si es de la Bombonera, el catering era de algún socio de River”.

Su contrincante en el duelo corrió con más suerte: “Está muy bien de sabor, pero está un poco descontrolado todo adentro. La salsa está muy bien y las papas con cáscara parece que no dicen nada, pero dicen mucho. Hay que trabajar en el orden”, consideró Betular. “Me da a sándwich cubano, por el dulzor de la salsa”, sumó Martitegui. Y Donato analizó: “Cuando vos cocinás, parece que estás a la defensiva, como queriendo irte. Cocinás rico, pero te falta orden”.

Solo faltaba saber quiénes eran los vencedores de cada uno de los cuatro duelos, y esta vez, el jurado no necesitó deliberar. Del primer duelo, Donato se inclinó por la propuesta de Maxi López, pero Betular y Martitegui eligieron a La Joaqui y la convirtieron en ganadora.

Con respecto al segundo duelo, Betular eligió a Andy, pero De Santis y Martitegui dieron por vencedor a Husaín. Luego, por unanimidad, proclamaron la victoria de Sofi Martínez y Momi Giardina.