Cantando 2020: Ángela Leiva reveló una interna con Brian Lanzelotta

Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal hicieron "Escándalo". Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de enero de 2021 • 02:52

En la segunda emisión del año del Cantando 2020, los encargados de abrir la pista fueron Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. Al momento de recibirlos, Ángel de Brito le preguntó a ella si era cierto que había rispideces con su compañero.

Entre risas, Ángela contestó que Brian era de llegar un poquito tarde a los ensayos, y él se defendió: "Media horita. Pasa que vivo lejos. Y la otra vez discutimos porque no me quería poner zapatos". Frente a eso, Leiva explicó: "La discusión fue la siguiente. En "El rock de la cárcel", él bailó con zapatillas. ¡Pero Elvis usaba zapatos!". Sin perder la risa, Lanzelotta dijo entonces: "¡Pero yo soy yo!". Y sin más preámbulo, ambos comenzaron a entonar "Another One Bites the Dust".

En la devolución, Nacha Guevara los felicitó, y opinó: "Empezó bien. La coreo muy bien, Brian tenés un progreso. Ángela estuviste divina, podés hacer cualquier cosa. No hubo nada raro" (voto secreto). Karina "La Princesita" Tejeda se sumó a los elogios, y destacó: "Pasaron un desafío que fue cantar en inglés. Y esta letra fue más difícil, estuvo bárbaro. Los dos estuvieron bien, entendieron que había que darlo todo, y lo están haciendo" (10).

En su turno, Oscar Mediavilla exclamó: "Ustedes soy muy dúctiles. Estuvo todo bien. Me gustó, son parte del aire fresco del Cantando" (9). Por último, Moria Casán celebró la "astucia de la pareja", y explicó: "Fueron los que mejor regularon la velocidad durante el certamen. No tuvieron ni subidones ni mesetas, y nunca decayeron. Como pareja fueron teniendo química, y eso es muy valioso porque el certamen les sirvió para aprender. Rockearon divino" (10).

Luego llegó el tuno de Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal, que con su interpretación de "Escándalo", el clásico de Raphael, recibieron devoluciones mixtas. Nacha los felicitó, pero dijo: "No es un tema para esta altura del cotillón, está muy metido en la voz de Raphael. Ustedes siempre la salvan con gracia, energía y pasión, pero apunten más alto en el repertorio" (voto secreto). Karina coincidió en que podrían haber elegido otro tema, aunque destacó: "Valoro que siempre brindan un show, hacen un personaje y lo mantienen" (7). Por su parte, Mediavilla elogió principalmente a Lula, pero coincidió en que "a esta altura deberían hacer algo que pegue más fuerte, podrían elegir temas un poquito más trascendentales" (8). Por último, Moria Casán simplemente concluyó: "A mí me gusta lo que ofrecen. ¡Te quiero Miguel!" (8).

Conforme a los criterios de Más información