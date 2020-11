Cantando 2020: Claribel Medina le ganó el súper duelo a Floppy Tesouro Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2020 • 00:51

La segunda batalla de la noche del miércoles, en esta instancia de súper duelo de Cantando 2020, estuvo protagonizado por Claribel Medina y Agostina Alarcón por un lado, y Floppy Tesouro y Pablo Tonturiello por el otro.

La actriz y su hija eligieron interpretar "Yo no lloro más", el tema que popularizó Mimi Maura, mientras que la ex Gran Hermano y su compañero optaron por "A esa", la canción de Pimpinela en la versión de Karina "La Princesita".

Tras escucharlos, Flavio Mendoza, juez invitado durante esta instancia, expresó: "Los quiero a todos. Este es el certamen de Floppy, porque creció un montón. Claribel y su hija son dos bombas. Tienen el look perfecto en cada ronda y eso es lo que distingue a un artista completo. Hoy me inclino por la pareja número uno".

Nacha Guevara, a su vez, expresó: "¡Qué bien Claribel! Es difícil lograr lo que hicieron hoy. Me encantó. Ustedes, chicos, bien... Estaba un poco alto para Floppy... Voto a la pareja uno".

"Son dos parejas que están en un mismo nivel. Lo de Claribel estuvo hermoso. Floppy tiene que trabajar la agilidad en el final de las frases. Me inclino por una de las dos parejas por la conexión que lograron en el escenario: la pareja dos", expresó Karina.

Oscar Mediavilla agregó: "Es difícil, porque los dos equipos estuvieron bien. Claribel y Agostina, tienen que matizar más lo que están diciendo, salen con mucha adrenalina y la tienen que administrar. En el caso de Floppy, se la ve crecer mucho. Elijo a la pareja uno".

Moria Casán cerró: "Floppy estás divina. Esta vez no fue la que más me gusto de ustedes. A ella le falta largarse más escénicamente. En cuanto a la madre y la hija, con su calidad vocal y el escenario que tiene Claribel, se morfó a la hija. Me gustó más la pareja uno".

De esta manera, madre e hija lograron su pasaje al siguiente ritmo, mientras que Tesouro y Tonturiello deberán seguir midiéndose con otras parejas en el súper duelo para asegurarse un lugar en la compentencia.

Conforme a los criterios de Más información