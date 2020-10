Cantando 2020: Claribel Medina le obsequió a Nacha Guevara una sugestiva frase de María Elena Walsh

En esta ronda de homenajes de Cantando 2020, Claribel Media y su hija Agostina Alarcón le rindieron tributo a María Elena Walsh. La decisión -revelaron- fue de la joven, que decidió ser artista al ver a su madre en una obra en la que entonaban temas de la autora. A modo de obsequio, las participantes le dieron a cada uno de los miembros del jurado la frase de alguna de las canciones más famosas de la reconocida escritora.

Tras escucharlas cantar, Nacha Guevara (7) leyó la frase que le tocó en suerte: "'Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel'. ¿Es algo personal?", preguntó, asombrada. "No, fue aleatorio", explicaron ellas, entre risueñas e incómodas. Luego, la jurado comenzó con su devolución.

"Está bien planteado, pero hay demasiadas cosas, y en las obras de María Elena lo más importante es el texto. Y además, hubo un problema con la pista que hizo que cantaran muy arriba. A veces menos es más", apuntó Guevara.

Karina La Princesita, dueña del voto secreto, agregó: "Voy a ser muy breve. Me ha emocionado por momentos y por otros no, pero valoro el gran trabajo que hicieron".

Oscar Mediavilla (5) sumó: "Me gustó mucho y me gustó poco. Me encantó el trompetista y ustedes son muy buenas artistas, pero coincido con Nacha en que hubo demasiada información. Entiendo lo que hicieron, pero faltó algo y no sabría precisarlo".

Por último, Moria Casán (6) cerró: "Están divinas. Toda la primera parte de la letra no la entendía. De cualquier manera, estuvo bien".

