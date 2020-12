Cantando 2020: como en el viejo VideoMatch, las cámaras ocultas fueron las grandes protagonistas de la noche

La pareja encargada de abrir la pista de Cantando 2020 en la segunda noche de "música de películas" fue la compuesta por Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. En este caso, eligieron interpretar el exitoso tema de El guardaespaldas, "I Will Always Love You", de Whitney Houston, pero también fueron los protagonistas de un "nuevo" segmento.

Es que antes de cantar, fueron los conductores Angel de Brito y Laurita Fernández presentaron un par de cámaras ocultas que, al mejor estilo del VideoMatch de los años noventa, los tuvieron como protagonistas.

La primera cámara tuvo a la cantante como cómplice y al ex Gran Hermano como víctima. En un ensayo, Leiva y la coach de baile, Lolo Rossi, le hicieron creer a Lazelotta que se había olvidado la coreografía y que en general todo le había salido bastante mal porque "no le estaba poniendo onda". En este primer caso, la cámara terminó con Lanzelotta muy enojado primero y al borde del llanto luego, cuando descubre que se trató de una "broma".

Hubo revancha. Lanzelotta citó a su compañera a su camarín para decirle que estaba harto de que lo opacara y le hizo creer que había pedido un cambio de pareja a la producción. Como era de esperarse, la discusión terminó de la misma manera: con la víctima angustiada y enojada, Para empeorar las cosas, apareció en el camarín Gabriel, el "productor enmascarado", para informarle a Leiva que su nuevo partenaire sería él. "Prefiero renunciar, me voy", terminó diciendo ella, antes de que le revelaran que se había tratado de un chiste.

Luego sí, haciendo gala del nombre del programa, llegó el momento de escucharlos cantar, y la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (10). En pleno ataque de llanto, Nacha precisó: "Me ocurrió lo que siempre espero que me pase. Brian, cada vez sos más querible. Tienen diferencia vocal, pero se acoplaron bien. Se conectaron y me emocionaron. Me voy a poner de pie".

"A mí me gustó. Ustedes no hablan inglés, como yo, y fue un gran desafío. Ángela me encantó y Brian acompañó bien. Cantó poco y eso que hizo, que estuvo correcto, podría haberlo hecho un poquito más. Me gustó bastante", sumó Karina La Princesita (8).

Oscar Mediavilla (10) agregó: "Me emociona que aparezcan voces que conmuevan al jurado. Ángela tiene todas las condiciones para hacer lo que quiera y Brian hizo todo de manera muy correcta. Realmente me gustó mucho".

Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto, agregó: "Me quedé impactada con las cámaras. Me parece que son mejores actores que cantantes. La pareja es un fuego. Me hizo un poco de ruido el inglés al principio y Angela empezó baja, pero después se ensamblaron bien los dos. Me gustó, pero no me encantó".

