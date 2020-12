Cantando 2020: Dan Breitman cantó bien con Nacha, pero versionó mal a Fito Páez

Brian Lanzelotta y ángela Leiva abrieron la noche del Cantando 2020 Crédito: Prensa LaFlia

Comenzó una nueva semana en el Cantando 2020, y los encargados de abrir la noche fueron Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, quienes luego de saludar a Ángel de Brito y Laurita Fernández, se entregaron a su interpretación de "Hasta que me olvides".

En la devolución, Nacha Guevara expresó que el número le gustó: "Todo es armonioso, se ve que son buenos compañeros y eso se transmite muchísimo" (9). Karina "La Princesita" Tejeda opinó que la pareja tiene la capacidad de "maravillar" (8), mientras que Oscar Mediavilla observó que veía a Brian "mucho más firme, incluso con la afinación " (8). En el final, Moria Casán los felicitó por el look, y por "la astucia de entender el show" (voto secreto).

Distinta suerte tuvieron Flor Torrente y Michel Hersch, que se animaron a interpretar "Somebody to Love", con resultados dispares. Nacha los felicitó por animarse a Queen, aunque consideró que la coreo atentó contra la interpretación. "Saludo el riego, pero a mi gusto no lo lograron" (7). Karina observó que al número le faltó "fuerza vocal" (7). Por su parte, Mediavilla encontró algunos errores, aunque destacó que no estuvo mal (7), mientras que Moria concluyó que el número "no la mató" (voto secreto).

El cierre de la velada estuvo a cargo de Dan Breitman. Caracterizado como Fito Páez, en la previa se animó a cantar y hasta hizo un breve dúo con Nacha Guevara que se llevó los aplausos de todos los que estaban en el estudio. Pero luego de interpretar "El amor después del amor", las devoluciones no fueron tan favorables.

Nacha opinó que el desempeño de Flor no fue el mejor, y le aconsejó que se "modere" (6). A Karina sí le gustó el número, aunque consideró que los arreglos vocales "le hacían ruido" (7). En su turno, Mediavilla coincidió, les sugirió trabajar más en equipo, y concluyó: "Tienen que venir a hacer algo más interesante" (6). Por último, Moria Casán expresó simplemente que "salió feo" (voto secreto).

