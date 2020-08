Cantando 2020: Dan Breitman conquistó al jurado al ritmo de "Agüita"

Dan Breitman conquistó a los especialistas Crédito: Prensa LaFlia

"Estamos muy excitados", dijo Dan Breitman apenas dio un paso en el piso del Cantando 2020. Acompañado de la cantante Flor Anca, el comediante interpretó "Aguita" y logró una excelente devolución por parte del jurado.

Al inicio, Nacha Guevara dijo: "Un poquito de alegría, qué bueno. Hubo un cambio muy importante. Flor estuviste bárbara, y se conectaron bien, me gustó mucho la energía, tuvo lo que tiene que tener y salió todo bien. Linda pareja, me gustó" (voto secreto). Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda se emocionó al ver que vocalmente habían hecho una cumbia de manera profesional, "y no en forma bizarra", y agregó: "Estuvo hecho con seriedad y respeto, así que lo valoro, han traído alegría" (8). En su turno, Pepe Cibrián Campoy felicitó también a la pareja y consideró: "Fue un gran show. Todo tenía coherencia. Pero fue brillante, Dan lo que hiciste es de gran showman. Me pareció maravilloso" (8).

En último lugar, Moria Casán festejó ver "un poco de calidad" y elogió mucho a Flor por su "energía maravillosa", y sobre Dan comentó: "Hacés un humor seco, como un impenetrable. En el humor tenés toda la intencionalidad el mundo. Fueron armónicos, divertidos, y me encanta tu humor Dan" (8).