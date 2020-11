Cantando 2020: Diego Maradona fue el gran homenajeado de la noche Crédito: Captura de pantalla

Este jueves, Cantando 2020 empezó de una manera muy particular. Con imágenes de Diego Maradona de fondo, los conductores Ángel De Brito y Laurita Fernández se refirieron a la muerte del ídolo argentino y le dedicaron el programa tanto a él como a sus hijos, sus familiares y a su exesposa, Claudia Villafañe.

Nacha Guevara tomó la palabra para dar a conocer una anécdota junto al futbolista. "Estamos tristes. Se fue un mito", comenzó, conmovida. "Tuve a dicha de conocerlo en su época de gloria. Tenía un corazón enorme. Lo conocí en los ochentas, y éramos amigotes con Claudia y con él. Nos veíamos mucho. Mi hijo Juan Pablo quería ser jugador. Y entonces, un día mientras compartíamos una cena, le dije a Diego: 'Juan Pablo quiere ser jugador. ¿No querés verlo, a ver si tiene posibilidades?'. A los días, hubo un asado en una quinta y se dio un partido de fútbol. Él y su papá se acercaron a observarlo. Después, Diego me dijo: 'Juega bien el pibe, pero ¿sabés qué le falta?... Potrero, calle'. Yo le agradecí la sinceridad", relató.

Y continuó: "A los pocos días, suena el timbre en mi casa. Era él. 'Vine a ver a Juan Pablo', me dijo. Mi hijo estaba en su cuarto haciendo la tarea. Le avisé que tenía una visita y apareció Diego. Nunca me voy a olvidar de la cara de mi hijo. Los dejé solos. Charlaron, tocaron la batería, se rieron. En su gloria máxima se hizo un momento para pensar en ese niño y en su sueño. Sabía que no iba a ser su futuro ser futbolista, pero quiso dar un momento inolvidable. Ese es Diego. Gracias".

Moria Casán, en tanto, expresó: "Lo conocí en Rosario, yo estaba haciendo una revista y me llevaron a ver su debut. Me hablaba mucho cuando estaba en Dubai. A las 4 o 5 de la mañana solía llamarme y me enviaba regalos a casa. Era de una generosidad enorme y nunca desconoció su origen. Tuvo la grandeza de no renegar de eso. Tal vez, él no se sentía dios, era el muchacho de Fiorito que trascendió. Nos dio una identidad y un reconocimiento a través del deporte. Yo creo que lo endiosaron. El gol a los ingleses logró unir a todos los argentinos. Era un mito en vida, pero para mí era un niño. Tenía necesidad de afecto y lo encontró en el fútbol. Su hija, su mujer y su amante era la pelota. Los abrazos te los daba siempre él. La gente lo idealizó tanto... Tuvo una vida maravillosa. Hizo todo lo que se le dio la gana. Te banco, Diego".

Karina "La Princesita" no quiso brindar ningún recuerdo junto a él. "Yo hoy pienso que estamos muy tristes y no quiero contar nada al respecto, por respeto. Solo lo vi una vez, cuando me contrataron para cantar en un cumpleaños suyo", se limitó a contar.

Luego, los conductores presentaron un clip con imágenes de la vida deportiva y personal del futbolista. Y Laurita reveló con una sonrisa: "Mi papá me llamó desconsolado. Yo me iba a llamar Diego y le salí mujer. Mi hermana se iba a llamar Diego y le salió mujer... Tuvo una perra y le puso Dalma". Moria, con lágrimas en los ojos, continuó: "Me da ternura y cosita. Era como un niño que siempre estaba jugando. Nunca perdió su niño interior. Se equivocó y pagó, pero la vivió, dio felicidad, fue feliz. Todos los que lo queremos pensamos que dejó de sufrir, si él no la estaba pasando tan bien. Dentro de todo el caos, tuvo una muerte súper tranquila".

