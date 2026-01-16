MasterChef Celebrity: una noche marcada por los “olores” del jurado y el amor frustrado de Esther Goris

Luego de la eliminación de Luis Ventura y Esteban Mirol como potenciales concursantes, los famosos que aspiran a incorporarse a MasterChef Celebrity se midieron en una serie de desafíos en una nueva instancia de repechaje.

Al llegar al estudio, los participantes se encontraron con una serie de misteriosas campanas en el atril, frente a los miembros del jurado. Cada una estaba acompañada por una tarjeta con palabras en latín.

Aunque todavía no se había revelado cuál sería el desafío, en ese preciso instante quedó en evidencia que una de las participantes contaría con cierta ventaja: Esther Goris, que reveló ser profesora de aquella lengua. “Entonces, todos, menos Esther, van a tener que confiar mucho en su intuición”, señaló Germán Martitegui.

Y Damián Betular reveló: “Van a pasar al frente de a uno y van a poder elegir uno de los siete combos que esconde cada una de estas campanas. Afuera tienen los carteles con los nombres de cada combo, pero están en latín”.

“Con esos cinco ingredientes que les toque, más los básicos que tienen bajo esa tela azul en sus estaciones, van a tener que realizar el plato de hoy. Son platos libres, pero tienen que estar a la altura de esta instancia de repechaje”, completó el maestro pastelero.

En su posición habitual, Wanda Nara, la conductora del ciclo, tomó una bolsa de tela azul y explicó: “Acá están sus nombres. Voy a ir sacando de a uno, y el que sale, pasa al frente y elige su combo”.

El único de los aspirantes que siguió la competencia instalado cómodamente en el balcón fue Ariel Puchetta, por haber sido el concursante con mejor desempeño durante las pruebas del miércoles.

El azar quiso que la primera en pasar fuera Julia Calvo, que eligió la campana cuya tarjeta indicaba: “Salmo trutta, solanum lycopersicum, brassica rapa rapa, eruca vesicaria, salvia officinalis".

Luego pasó Sofi Martínez, que eligió salmo linnaeus, brassica oleracea, beta vulgaris, pyrus y petroselinum crispum. El tercer lugar fue para Goris, que optó por la campana que contenía gallus gallus domesticus, slanum melongena, raphanus sativus, capsicum annuum, thymus vulgaris.

Rusherking, a su vez, se inclinó por la tarjeta que indicaba “Bos taurus, allium cepa cucumis sativus, daucus carota, salvia rosmarinus”.

Emilia Attias lo meditó y terminó inclinándose por la que contenía masthigoteutis flamea, spinacia oleragea, solanum tuerosum, alium cera, petrosilinum crispum.

Para el final quedaron Evelyn Botto y Walas, que se pusieron de acuerdo. El líder de Massacre se quedó con la campana que escondía anade, latuca sativa, citrus sinensis, capsicum, cinnamonnun verum, mientras que la locutora y actriz con la que contenía dendrobanchiata, ipomoea batatas, alium sativum, citrus aurantifolia, zingiber officinale.

Mientras todos estaban concentrados en sus platos, Wanda le pidió a Goris que le contara sobre su “romance” con Robert De Niro. Y, a pesar de estar apremiada por la preparación, la actriz accedió: “Resulta que me invitaron a una fiesta. Me dijeron que era muy especial y que llegara temprano, pero llegué un poquito tarde y había un montón de gente. Llego al final de la fila y estaba Robert De Niro. Yo tenía 23 y ponele que él tenía cuarenta y pico. Hablamos toda la noche, no sé en qué idioma, esperanto, porque yo no hablaba inglés”, comenzó relatando.

“Cuanto más champán iba tomando, más entusiasmada estaba y más le hablaba. La cuestión es que De Niro se va, yo me quedé ahí con mi champancito, y viene Lito Cruz, al que yo en ese momento solo conocía como a un gran maestro, y para mi sorpresa, me llama. Me doy vuelta, y me dice: ‘Bob quiere tomar un café con vos’. Y yo cuando escucho eso, pienso: ‘Este Bob qué se cree’. Entonces, me doy vuelta, muy oronda, y le dije: ‘Decile que, por lo menos, se moleste él en venir’. Me doy vuelta de nuevo y le digo: ‘Mejor, decile que ni se moleste’”.

“Pero, ¿te lo comiste o no te lo comiste a De Niro?”, quiso saber la conductora. “¡Pero qué me lo voy a comer si no acepté ni el café!“, finalizó la actriz.

Una vez cumplido el tiempo establecido, el primero que pasó al frente para que los miembros del jurado degustaran su preparación fue justamente Goris, que presentó pollo, berenjena y morrones grillados con rabanitos encurtidos.

“Vi que tenías una salsa que era hermosa de ver. Qué pena que no esté presente. Pero, la berenjena es mortalmente rica, jugosa. No es una salsa, pero le aporta la humedad necesaria al pollo. Con los ingredientes que tenías has hecho un muy buen plato”, consideró Donato, luego de probar.

“Lo único que le falta a este plato es esa salsa. ¡Estaba brillosa, mantecosa!“, coincidió Betular. Y Martitegui cuestionó la presencia de ”dos tiras de morrón". “Está la intención, está el sabor y los encurtidos están muy bien. Salvan el plato”, consideró el chef.

Luego llegó el turno de Walas, que presentó muy orgulloso su pato a la naranja con lechuga grillada y reducción de jugo de naranja, canela, vino blanco y jalapeño. “Al pato le hubiera venido mejor una cocción unilateral del lado de la grasa, por más tiempo y a menor temperatura, para que no quede con esos tropezones negros. Pero la verdad, ya que lo hayas cortado es superador. Lo que más me gusta del plato es la lechuga, el sazón”, indicó Betular.

“Sí la lechuga está bien cocida pero crocante y fresca. Está muy bien. La presentación me gustó, también”, coincidió Martitegui. Y Donato indicó: “La lechuga es estratosférica. Muy rica”.

En tercer lugar, pasó Martínez, con su ensalada tibia de salmón blanco y peras caramelizadas, coliflor y acelga con crema de perejil. “Me encanta el plato. El punto del pescado está perfecto, quedó untuoso y confitado. Los coliflores están tostados, crocantes, sabrosos. La acelga abajo le queda muy rica, pero redujiste mucho la crema y quedó un poco salada”, consideró Martitegui.

“La pera me encanta, para una bocha de americana. Es un dos en uno, como el champú: postre y plato principal”, señaló Betular, y Donato también remarcó el exceso de sal.

Evelyn Botto, a su vez, presentó langostinos a la manteca con batatas aplastadas y crema de queso. “La presentación es muy simple. A la batata le faltó aceite le hubiese quedado bien y le hubiese dado más personalidad”, indicó Donato. Y Betular estuvo de acuerdo: “Le hubiese venido bien jugo de lima o algo que compita con el dulzor, porque el queso se empasta con la batata”. Antes de volver a su estación, la participante solicito oler a cada participante del jurado. Y luego de hacerlo, definió con una palabra a qué huele cada uno: “Donato, a tradición; Betular a sorpresa; y Martitegui, huele a severo”, indicó.

Después, llegó el momento de Rusherking, que presentó una brochette de carne vacuna con zanahoria, cebolla y pepino. “Está muy bien la estética del plato. Le falta algo que creo que no puede faltar en una brochette, que es la panceta, pero vos no la tenías”, aprobó Betular. Y Martitegui esta vez coincidió: “Me da plato de verano en medio del Mediterráneo. Quizás se tendría que haber dorado más la zanahoria, pero está impecablemente presentado y el punto de la carne está perfecto”.

Attias presentó rabas, aros de cebolla, espinaca y papas fritas, y apenas llegó los miembros del jurado le marcaron que no había pelado el calamar antes de empanarlo y freirlo. Luego de probar, Martitegui agregó: “Están un poco aceitosos. La espinaca está puesta medio de prepo ahí en el medio. Podrías haber hecho una mayonesa de espinaca”. De Santis aseguró que la participante hizo un “buen trabajo”.

Para el final quedó Julia Calvo, que preparó trucha con ensalada fresca de tomate, nabo rallado, aceite de rúcula y hierbas. “Es un plato anómalo para ti. Muy bien que te hayas acordado lo que aprendiste sobre la trucha. Aplaudo este esfuerzo”, consideró De Santis. “Que hayas dejado la idea de hacer una ensalada de rúcula con tomate y parmesano y lo hayas hecho evolucionar a esto, me parece muy bien. Solo falta un poco de orden en la presentación”, sumó Betular. Y Martitegui cerró: “Es inesperado, sutil, demuestra técnica, evolución y valentía”.

Después de deliberar, los miembros del jurado llamaron primero a Calvo, Martínez y Rusherking para anunciarles que los suyos habían sido los tres mejores platos de la noche. Luego pasaron Walas y Goris, que también continuaron en competencia gracias a su desempeño.

Según el criterio del jurado, entonces, los platos de Attias y Botto fueron los peores de la noche, pero solo la segunda quedó fuera de competencia.