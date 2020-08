Cantando 2020: la emoción de Karina "La Princesita" con Facu Mazzei

Facu Mazzei y Agus Agazzani dieron un paso en falso Crédito: Prensa LaFlia

En una noche de puntajes muy bajos, Agus Agazzani y Facu Mazzei no lograron convencer al jurado con su interpretación de "Esa malvada". Con un vestuario lleno de energía, ambos presentaron un divertido número pero que no obtuvo un muy buen puntaje.

Cuando debieron puntuar, Nacha Guevara no dio muchas vueltas y dijo: "¡Qué feo! No quiero hacer perder tiempo, me gusta la síntesis, y esto no me gustó nada" (voto secreto). Luego Pepe Cibrián Campoy confesó que se puso "triste" por lo que vio, y agregó: "Una mujer tan bella, pensé que ibas a hacer un truco, pero el centro de atención fue él. Pero fue tan shocking el cambió de él, que a Agustina la sentí tímida, sosa. Siento que tu belleza no compensó, no te vi divertida tampoco, y a él lo sentí desaforado. Les faltó gracia, y la cumbia tiene gracia, no es graciosa, pero tiene gracia. No me convenció, no fue ni chicha ni limonada" (3).

En su turno, Moria Casán fue lapidaria: "Sos bella pero muy poco orgánica con tu cuerpo. Mami expandite más, a tus pasitos parece que le faltan vitamina, energía, la voz dentro de todo bastante afinada y no me hizo mal al oído, pero hemos asistido mucho a la fascinación del horror. A mí me dio el show de él, no tenés la gracia necesaria para mover la pelvis, y entonces él siempre va a aparecer un poco más que vos" (2).

En último lugar la experta del ritmo tropical en el jurado, Karina "la princesita" Tejeda, confesó que los participantes no le transmitieron alegría: "Se han sentido como muy limitados por la letra de la canción y por eso hicieron estos personajes". Y al momento de dirigirse a Facu, se mostró muy emocionada: "Es un gran orgullo que hayas representado a la comunidad LGBTIQ que me sigue, y yo por eso estoy muy agradecida de corazón. Pero Agus creo que estuvo desafinado, yo lo sentí mejor la vez pasada en el duelo. Hoy hubo un retroceso. Facu me gusta, pero no me transmitió alegría" (5). De ese modo, la pareja se retiró con un número que los manda directo al duelo.