Rating: cuánto midió Gran Hermano Generación dorada 2026

Telefe tuvo su día D y no defraudó: el canal que comanda Darío Turovelzky estrenó una nueva temporada de Gran Hermano, conducida por Santiago del Moro, y sumada a la gala de eliminación de MasterChef, logró cifras que hace tiempo no se veían en la televisión abierta.

Desde temprano, Telefe hizo cambios en su grilla y tuvo varias novedades dentro de su programación. Buen Telefe, el noticiero matutino, estrenó estética, estudio renovado y nuevas secciones y ganó la franja con un promedio de 1,6 puntos. A la Barbarossa, se mudó a los estudios de Martínez, con una escenografía más amplia, y ganó la mañana con 3,8 puntos, con la cobertura de los incidentes en México, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, y el adelanto de lo que sería la noche de Gran Hermano. Del otro lado, La mañana con Moria obtuvo 1,8 puntos y Puro Show 2,3 puntos.

Ariel en su salsa se quedó con el mediodía con un promedio de 4,5 puntos en la primera parte y 5,4 en la segunda, versus los 3,5 puntos que hizo El Zorro, seguido de Telenueve con 1,9 puntos y Lape Club Social Informativo con 1,3 puntos. En tanto, Cortá por Lozano cumplió diez años y su conductora arrancó con los festejos y nuevas incorporaciones: Marixa Balli y Evangelina Anderson. El programa líder de la tarde obtuvo 5,1 puntos y se impuso frente a los 2,4 puntos de La cocina rebelde, 1,9 puntos de El diario de Mariana y el punto que promedió Los profesionales de Flor.

Pasadas las 17.30, estrenó la telenovela Todas las flores con un promedio de 6 puntos. La ficción brasileña del creador de Avenida Brasil, João Emanuel Carneiro, cuenta la historia de dos hermanas enfrentadas por el destino y la ambición. Maíra (Sophie Charlotte) es una joven perfumista con discapacidad visual que descubre que su madre no estaba muerta y que tiene una hermana, Vanessa (Letícia Colin), quien necesita un trasplante de médula para sobrevivir. Lo que comienza como un acto de amor puro pronto se revela como una red de engaños. Atrapada en las mentiras de su propia familia, Maíra deberá luchar por su libertad para regresar a Río de Janeiro, recuperar lo que le arrebataron y lograr justicia. Este debut, sumado al combo de las novelas turcas Bahar [6,5 puntos] y La traición [6,7 puntos], fue el elegido del público que ve televisión abierta por las tardes.

Cuestión de peso cosechó 3,3 puntos, A la tarde hizo 1,3 puntos y Escuela de cocina, 1,1. El programa que conduce Eugenia Tobal en elnueve, en medio de rumores con versiones encontradas, llega a su fin este viernes por los bajos números. En su lugar, la emisora que comanda Diego Toni repondrá los mejores programas de Médico de familia, ciclo de salud que condujo Jorge Tartaglione, entre 2023 y 2024, con buen rating. A mediados de marzo, estrenarán un programa de citas para adultos mayores.

Noche de estreno y gran expectativa

El prime time arrancó con la pelea de los noticieros: Telefe Noticias se impuso en la franja con 9 puntos versus los 3,9 que logró Telenoche, que junto con Hija del fuego fueron los dos ciclos de mayor audiencia de eltrece. La vuelta de Ángel de Brito a LAM marcó 3,1 puntos y fue lo más visto de América TV, mientras que Bendita obtuvo 2,7. Al programa que conduce Edith Hermida, este lunes, se sumó Tamara Pettinato, tras su escandalosa salida cuando se viralizaron videos junto con el expresidente Alberto Fernández, en pandemia, en la Casa Rosada. Desde hace unos días, elnueve decidió estirar el final del histórico ciclo de archivos para que compita, mano a mano, con BTV. En las redes sociales, más de un televidente tomó este gesto como una provocación para Beto Casella.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity tuvo una de las galas más complicadas desde el comienzo del ciclo de cocina. Los famosos tuvieron que preparar un plato con carne wagyu y quien se despidió de las cocinas más famosas fue Andy Chango. En una noche de platos sorpresivamente malos, uno de los personajes más queridos quedó fuera de juego. El promedio del ciclo que conduce Wanda Nara fue de 14,6 puntos, pero el dato de color es que se quedó con el minuto de oro de la noche que fue de 19 puntos. Esto no es menor, considerando que luego llegaría el estreno de Gran Hermano. Fue el segundo programa más visto del lunes y es el rating más alto desde octubre del año pasado.

A las 22.30, quince minutos después de lo anunciado, Santiago del Moro regresó a la televisión al grito de “Volvió Gran Hermano”. La “Generación dorada”, nombre que le dieron a esta edición para celebrar los 25 años del reality, le dio pie a la producción del programa para sumar muchos personajes famosos, tiktokers e influencers conocidos en redes sociales. La primera parte del debut, en el que ingresaron desde Andrea del Boca y Divina Gloria a La Pincoya, ganadora de GH Chile que busca repetir la historia, promedió 17 puntos en la primera parte y 14,8 en la segunda y se consagró como lo más visto del día. La competencia de GH quedó anulada por el estreno: el cine de eltrece con el film Calabozos y dragones: honor entre ladrones, con Chris Pine y Michelle Rodriguez cosechó 2,1 puntos, al igual que BTV en América y 1,9 puntos de Bienvenidos a ganar con Hernán Drago.

Con la vuelta de GH, Telefe logró una gran ventaja en el prime time de 10 puntos sobre eltrece y se quedó con el día con un promedio de 8,4. Este martes ingresarán diez nuevos participantes que nutrirán aún más la casa. En una edición marcada por más famosos/mediáticos que ignotos, el público dirá con su voto si quiere descubrir más de los personajes que ya conoce o si le da su confianza a los participantes desconocidos.