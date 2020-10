Cantando 2020: el emotivo homenaje de Miguel Ángel Rodríguez a los artistas Crédito: Prensa LaFlia

En la ronda de homenajes de Cantando 2020, Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal decidieron rendirle homenaje a los artistas, por el difícil momento que atraviesan muchos de ellos debido a la imposibilidad de trabajar en este contexto de pandemia. Para ello, eligieron un tema que Enrique Pinti incluyó en su recordado espectáculo Salsa Criolla.

Luego de escucharlos cantar, la primera en dar su devolución Nacha Guevara (7). "Me gustó mucho el principio, tuvo mucha verdad. Una sola corrección: dijiste 'el artista es lo mejor del hombre'. De la mujer también. Fue un muy lindo momento, pero con la canción me pasó que hubo mucha información. Mucha letra. Es un vals y el arreglo tenía algo se que peleó con el vals. Estuvo acelerado de más. Es lindo, siempre, el homenaje a los artistas y a mi querido amigo Pinti", consideró.

Karina "La Princesita", dueña durante esta ronda del voto secreto, agregó: "Lo noto a él emocionado. Esta letra tiene un peso y hoy mucho más por todo lo que estamos pasando. Agradezco el homenaje a los artistas. Saben crear climas. Sí creo que al final llegaron al límite entre cantar fuerte y gritar".

"Me emociona. Lo difícil que es ser artista de por sí... Cuando empecé a tocar la guitarra me decían 'buscate un laburo'. Y en este momento es muy, pero muy difícil ser artista", consideró, a su vez, Oscar Mediavilla (7).

Rosenthal, entonces, pidió la palabra para agradecer a la asociación Artistas Solidarios, que están ayudando a más de mil familias. "Está muy jodido todo. No es para bajar los brazos. Es muy fea la Avenida Corrientes con los teatros vacíos. Está muy jodido y los artistas la estamos pasando mal. Este tema lo elegimos pensando en eso", agregó Rodríguez.

Por último, Moria Casán (9), indicó: "Tuvo mucha emoción y esta pareja tiene una gran química. Pueden hacer cualquier género. Tal vez tuvo un poco de grito al final. Yo creo que los artistas son esenciales. Qué sería de la gente si no pudiera escuchar y ver a los artistas. Una vez le escuché decir a Alejandra Darín que no éramos esenciales. No es así. Todo el personal de salud del mundo debería recibir el Nobel, pero nosotros le damos alegría a gente que por ahí tuvo un día muy duro".

