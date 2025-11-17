Coco Sily se casó con su novia, Chimi Meza: así fue la boda soñada rodeados de amigos y familiares
Luego de dos años de relación, el humorista y conductor selló su amor en un salón de Berazategui con la presencia de varios famosos
Llegó el gran día para Coco Sily: después de dos años de relación, el humorista y conductor se casó con Cinthia “Chimi” Meza. La ceremonia fue oficiada por el Padre César, el llamado “cura rockero” que ha entablado amistades con León Gieco y Pity Álvarez. Estaba previsto que Lizy Tagliani fuera la madrina, pero llegó tarde luego de conducir el programa La peña de morfi.
La ceremonia se realizó este mediodía en un salón de Berazategui y los flamantes esposos no pudieron ocultar su emoción y su felicidad por la nueva etapa que inician juntos. Él, de saco y moño. Ella, con un vestido blanco con escote, brillos y transparencias y un ramo de flores blancas.
Entre los invitados a la fiesta estuvieron Piti Fernández, de Las Pastillas del Abuelo; el actor Miguel Ángel Rodríguez junto a Marcela Gargano; Mariano Iúdica con Romina Propato; Carla Conte junto al productor teatral Ezequiel Corbo; Diego Pérez, Daniel Aráoz, Roly Serrano y el músico Javier Calamaro, entre otros.
La prehistoria de esta historia
Luego de su tan breve como resonado breve romance en 2023 con Cecilia “Carmelito” Carrizo, quien luego se reconcilió con su exmarido, Damián Giorgiutti, Coco Sily (61) volvió a apostar al amor de la mano de Cinthia “Chimi” Meza (46).
La primera vez que habló de su incipiente noviazgo fue en noviembre de ese año al aire de Intrusos (América). “Estoy enamorado, estoy contento, estoy feliz. Es nuevo, nos estamos conociendo hace poco tiempo, pero es un regalito del universo”, reveló entonces, aunque sin dar mayores detalles. “No quiero que se queme, soy muy cabulero. Aparte no es del medio, entonces, quiero cuidarla”.
“Solo quiero contar esto: Dios cierra una ventana pero abre una puerta. Estoy muy feliz de tener una nueva oportunidad de poder estar con alguien tan luminosa como es ella y que me hace muy bien, pero es nuevo”, remarcó. Un mes después, con la relación cada vez más afianzada, Silly se animó a oficializar el noviazgo y mostrarle al mundo quién era su nueva pareja. Lo hizo a través de una tierna imagen que compartió en sus redes sociales.
Con el tiempo el amor creció y el vínculo se fortaleció. Tanto fue así que en septiembre de este año el humorista sorprendió al anunciar su boda. “Bueno, señores, voy a contar un chimento que tiene que ver conmigo”, dijo el humorista sin preámbulos en su programa de Radio Pop antes de dar la gran noticia al aire. “El 16 de noviembre me caso”, reveló. Además, anunció el nombre de la madrina y explicó el motivo de la elección. “Tiene mucho que ver con Chimi y conmigo, y con nuestra relación”, señaló.
Unos días después, Sily habló con LA NACION. En esa entrevista, Sily habló del comienzo de su amor con Meza. “Nos conocimos hace tres años, pero la relación lleva dos. La conocí en la radio, en donde ella era columnista y hablaba sobre gestión de emociones porque Chimi es coach ontológica. Me ofrecieron que estuviera en mi programa y me pareció interesante porque aparte es muy didáctica y canchera. Así que compartimos durante varios meses. Me pareció una persona luminosa. La verdad es que lo que pasó fue bastante sorpresivo para los dos”, rememoró.
Por su parte, Meza contó qué la flechó de Sily. “No solo me enamoró su cariño y su forma de brindarme amor, sino su vuelo filosófico. Somos muy cariñosos, algunos dirán que somos intensos y puede ser (risas). Compartimos muchas cosas y siento que los dos nos ayudamos a ser mejores personas. Y esa es la parte más hermosa de un amor adulto, sano, que construye. Siempre está para ayudarme a pensar bien y es un gran amigo también. Y yo estoy para él de la misma manera incondicional”, explicó.
Si bien la pareja dio el “sí”, por el momento la idea de ambos es seguir viviendo en casas separadas. “Cada uno tiene su casa y nos súper funciona esta dinámica hoy. Estamos bien, nos encanta. Él viene a casa los fines de semana y yo en la semana me quedo algún día en la suya. Es lindo extrañarnos porque mantiene al amor casi adolescente. Hoy no elegimos convivir y nos gusta tener nuestros espacios para compartir con nuestras familias, amigos o solos”, explicó Meza. “-La vida seguirá exactamente igual como está porque funciona bárbaro. Hasta tenemos a nuestras perras que se llevan bárbaro y eso fue maravilloso”, sumó Sily al respecto.
