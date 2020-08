Cantando 2020: enfurecida porque no la dejaron hablar, Moria Casán amenazó con renunciar Crédito: Captura de pantalla

Ya lo habían anunciado Ángel de Brito y Laurita Fernández al inicio del programa: durante la noche del martes debían pasar por el escenario del Cantando 2020 las últimas cuatro parejas que faltaban para dar por cerrada la primera ronda. De manera maratónica, pasaron Florencia Torrente y Michel Hersch, y luego Adabel Guerrero acompañada por Leandro Bassano. Y ese "acelere" terminó generando uno de los momentos más tensos que tuvo el certamen hasta el momento.

Mientras Guerrero se retiraba algo enojada por la devolución que recibió por parte de Nacha Guevara, Moria Casán intentó meter uno de sus típicos bocadillos, pero fue tapada por Fernández, apurada por presentar a la próxima pareja. "Un minuto, Moria, por favor", dijo la protagonista de Sugar, mientras la jurado intentaba hablar. En vano fue el intento, Fernández siguió adelante para convocar a Dan Breitman y Florencia Anca.

Tras la presentación de la pareja, comenzó la ronda de devoluciones por parte de Guevara, Karina La Princesita y Pepe Cibrián. Y cuando llegó el momento de Casán, De Brito notó que "la One" no se encontraba en su lugar. De pie y sumamente enojada la exvedette dio a conocer su descontento con lo sucedido.

Si bien en un primer momento hizo el gesto de que no iba a hablar, finalmente pidió que le alcanzaran el micrófono. "Quiero aclarar una cosa. Recién yo quise hablar. Entiendo que todo tiene que ser dinámico para que entren las cuatro parejas, por la nueva vida y la nueva era. Yo firmé acá, o lo hice venir a César Carozza [su abogado] para que firme, para no ser jurado, porque yo jurado fui durante 10 años y no quiero tener el culo en forma de silla para dar devoluciones a gente que conozco y a los que no conozco, porque a mí me pagan para puntuar al cuatro de copas y al as de espadas", dijo notablemente molesta.

"Ahora, yo podía frenarlos cuando yo quiera, así me prometieron a mí. 'Moria tiene plano libre'. Tener plano libre, para mí, no es ser jurado como el jurado que está acá, puedo puntuar y puedo a la señorita coconductora 'pulpito' y decirte a vos, Ángel, que hables más, y quería decir una cosa de Adabel porque eso es lo que yo arreglé", señaló, mientras Laurita intentaba contener su risa. "Entonces si no se me respeta me voy, no tengo nada en contra de vos ni de nadie, y no me pagan para poner el culo ahí y dar devoluciones y que me estén corriendo, que si no viene el noticiero viene el Covid. No es así la vida".

Mientras De Brito intentaba explicarle que todo se debía al apuro para que entren las cuatro parejas, la exvedette continuó: "Entonces voy a puntuar sin dar devoluciones, si me quedo... Después voy a hablar con producción y lo hago hablar a mi abogado porque esto no es lo que plantée". Moria cumplió, y durante las siguientes devoluciones se limitó -salvo cuando Agustín Sierra le pidió que opinara sobre su performance- a poner la nota en secreto y en silencio.