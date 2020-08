Agus Agazzani eliminada del certamen Crédito: Prensa LaFlia

25 de agosto de 2020 • 01:44

Una vez terminado el ritmo cumbia, llegó el momento de la lectura del voto secreto para descubrir qué parejas debían enfrentarse en el duelo, cuál de ellas era salvada por el jurado, y cuáles debían enfrentarse al voto telefónico.

Mientras Ángel de Brito y Laurita Fernández leían cada uno de los puntajes secretos que había otorgado Nacha Guevara, Estelita aprovechó para confesarle a Agustín "Cachete" Sierra todo lo que sentía por él y sobre todo por sus abdominales. Por su parte Laura Novoa, luego de recibir por parte de Karina "La Princesita" Tejeda una observación con respecto a no haberse tomado el número de cumbia en serio, quiso aclarar: "Yo vengo acá como entro al teatro San Martín o como hago una tira en Pol-ka. Uno es como se para ante el trabajo, y yo me paro con muchísimo respeto y dedicación".

Quien se mostró decidida a quedarse fue Esmeralda Mitre, que tomó nota de las correcciones hechas por Pepe Cibrián Campoy, y le mostró su nuevo vestuario para la coreo, a lo que él le dijo: "Hoy estás muy bien vestida y seguís siendo monísima".

Otro de lo momentos más importantes de la noche fue cuando se reveló que Nacha le había otorgado a Lizardo Ponce un ocho. El periodista e influencer se mostró muy agradecido porque ese puntaje le permitía seguir en carrera sin pasar por el duelo, y Nacha quiso aclarar: "Algunos creen que lo doy un puntaje alto porque le tengo miedo a los influencer, y sí les tengo miedo. Pero yo tuve muchas veces miedo en la vida, cuando me amenazaron de muerte, cuando pusieron una bomba en el teatro, o cuando me interrogó la policía política en Brasil. Pero eso no hizo que yo dejara de cantar mis canciones o cambiara mis creencias, y ese ocho no es por quedar bien con los influencer, ese ocho es porque él ha hecho algo que yo no vi aquí. Él entró con una soberbia enorme, llevándose el mundo por delante, y en estas semanas hizo un cambio muy grande, y se ha sacado el personaje y nos mostró quién es. Y hay que tener valor para eso, así que ese puntaje es por eso, porque a cantar aprende cualquiera, pero a desnudarse en el escenario muy pocas personas".

Finalmente, quienes tuvieron que encontrarse en el duelo fueron Esmeralda mitre, Facu Mazzei y Agus Agazzani, y Laura Novoa. Luego de volver a cantar, Nacha anunció que el jurado resolvió salvar a Esmeralda.

De ese modo, y en la instancia del voto telefónico, Laurita anunció que con el 56,8 por ciento de los votos, la ganadora era Laura Novoa, dejando afuera a sus contrincantes. Al momento de despedirse, Agus Agazzani decidió contestarle a Moria por el ninguneo que sufrió el otro día: "Yo sé que soy nueva en este mundo, en el de la tele. Mi nombre muchos no lo conocen, y está bueno que la gente con tanta trayectoria se acuerde que alguna vez estuvo en este lugar, porque en este momento yo tengo todos mis sueños puestos en llegar a mis metas, y hay cosas que duelen mucho".