Fátima Florez se vistió de Carmen Barbieri y protagonizó una excelente gala

Frente a la ausencia de Carmen Barbieri en el ritmo del cuarteto, en su reemplazo llegó Fátima Florez, que, caracterizada como Carmen brindó un gran número acompañada del cantante Mariano Zito.

Al momento de llegar y luego de saludar a Ángel de Brito y Laurita Fernández, la nueva Barbieri exclamó: "¡Volvió Carmen y volvió con todo! Estuve mirando Instagram, soy fanática de Fátima Florez". Muy contenta, Laurita le respondió: "Es mi exsuegra", y ella le dijo: "Yo te cocinaba, a ella le gustaba el pastel de queso".

Entre risas, esta nueva versión de la capocómica confesó uno de sus objetivos actuales: "Estoy haciendo un casting de hombres, estoy buscando. Está bueno Mediavilla". Y habiendo saludado a todo el jurado, la pareja se metió de lleno en la interpretación de "La gata".

Mientras la verdadera Carmen tuiteaba felicitaciones para su reemplazo, comenzó el momento de la devolución y Nacha Guevara anunció que iba a dirigirse a Carmen, y no a la imitadora: "Tenés mucha energía, no se te nota que te hayas lastimado el tobillo, estás divina. No sé qué hiciste en la semana, pero quedó fantástico. Y si Carmen quiere ser mi amiga, aquí estoy" (8). Karina "La Princesita" Tejeda, entre risas, exclamó: "¡Carmen, de todas tus galas, esta es la que más me gustó! Y si viniera Fátima no sé si le hubiera salido tan bien" (voto secreto).

Cuando llegó el turno de Oscar Mediavilla, esta nueva versión de la comediante anunció que iba a "bebotearlo", y le dedicó un bailecito. El jurado no se mostró interesado, y procedió a dar su devolución: "Fátima sos una gran artista. Hacés que todo brille, y mucho. Tu compañero brilló, te felicito" (8).

Por último, Moria Casán consideró que Fátima "optimiza la excelencia", y opinó: "La previa fue estupenda, hicieron que todo el mundo se pusiera en auditorio, disfruté, y entre el sufrimiento que suelo ver en la pista, esto es un bálsamo. Me voy a poner de pie, un placer recibir a estos artistas" (10). Con un puntaje de 26, Florez impulsó a la verdadera Carmen directo al próximo ritmo.