Cantando 2020: Flor Torrente brilló con un tema de Soda Stereo Crédito: Prensa LaFlia

27 de agosto de 2020 • 00:34

Después de su elogiada presentación en la gala de cumbia, en la que cantó "Fuiste", el hit de Gilda, volvió a la pista de Cantando 2020 Florencia Torrente. En esta ocasión, la actriz y su compañero, Michel Hersch, brindaron una versión de "Trátame suavemente", el tema de Daniel Melero que Soda Stereo convirtió en éxito.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). "Me gustó. Tuvo lindo clima, pero me faltó algo. Siempre lo encaran como algo profesional. Esto podría estar y mantenerse en un escenario, con más trabajo. Pero les faltó comunicación y eso enfría la propuesta. Flor lo mantiene mejor, porque se apoya en la actriz", afirmó la exconductora de Me gusta ser mujer.

Karina "La Princesita" agregó: "Fue una versión parecida a la de la China Suárez para la película Abzurdah. El clima estuvo lindo, pero al final de las frases Flor quedó medio caladita. Me pareció lindo, pero no me encantó". "La versión es linda e interesante. A la afinación le faltó firmeza en el final. De todas maneras, he visto cosas peores que estas", sumó Oscar Mediavilla (4), quien se incorporó al jurado este lunes, debido a la ausencia de Pepe Cibrián Campoy.

Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto durante esta ronda de rock nacional, expresó: "Me mandé un lindo trip. Ustedes aparecen y aparece la luz: son angelados y televisivos. Cuando empezaron, a Flor no le entendí porque era como un susurro. Y me falta algo: más química, más piel, aunque ensayen por Zoom. Mírense más. Establezcan contacto visual. Me gustó poco".