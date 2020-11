Gladys "La Bomba Tucumana" y Tyago Griffo interpretaron "Volver a empezar" Crédito: Prensa LaFlia

Una vez más, Gladys "La Bomba Tucumana" llegó al Cantando 2020 acompañada de su hijo, Tyago Griffo. Como suele ser habitual, la cantante entregó una previa muy divertida, en la que -entre otras cosas- habló de su presente amoroso. Laurita Fernández y Ángel de Brito le preguntaron si seguía de novia, y ella confesó: "Estamos bien, conociéndonos, es todo lindo". Y en ese momento, contó cuál es una de las costumbres que adquirió con su pareja: "Él me canta para que yo me duerma. Me canta por teléfono un montón de canciones divinas".

Luego de entonar "Volver a empezar", Nacha Guevara opinó que Gladys empezó rara, con algunas "desafinaciones" y que su voz quedó algo forzada. Pero en lo referido a Tyago, solo tuvo elogios: "Lo hacés todo muy bien, es un placer escucharte. Gladys vos tenés que estar muy orgullosa de este hijo" (7). La cantante no coincidió en que hubiera desafinado, pero dijo no querer ir en contra de las opiniones del jurado.

Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda elogió a Tyago por tener "una voz excelente", y remarcó: "Me pareció emotivo de parte de los dos" (9).

En la misma línea que Nacha, Oscar Mediavilla subrayó que la entrada no estuvo del todo lograda. Y luego, sobre Tyago, opinó: "Es un animal como canta, afina súper bien" (voto secreto). Por último, Moria Casán contó que la canción le encanta, aunque puntualizó: "En este caso durante tres veces hubo un sonidito raro, pero estuvo bueno" (7).

En el momento del bolillero, el azar los desfavoreció y la bolilla les sacó cuatro puntos. De ese modo quedaron en un total de 19, un valor que los deja en zona de riesgo.

