Cantando 2020: Jey Mammon contó que su padre está internado por Covid y que él tuvo que ser hisopado

3 de diciembre de 2020 • 01:27

En otra noche de música de películas, los encargados de romper el hielo en el escenario de Cantando 2020 fueron Jey Mammon y Carla del Huerto. El actor y su compañera eligieron brindar una versión del tema de Aerosmith "I Don´t Want To Miss A Thing", del film Armageddon.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara. "Muy bien cantando. Ahora, no te enojes, Jey... A veces, lo que escucho no tiene que ver con lo que veo. Cantado estuvo súper y el idioma se entendió, sobre todo, a vos. Creo que hay una fuerza sonora muy grande, pero no la acompañás con el cuerpo. Hay una disociación en la energía. Trabájenlo, pero estuvo muy bien". expresó.

"Me gustó mucho cómo terminaron el estribillo final. ¿Te acordaste toda la letra, Jey? Me parece que no... Estuvo bueno, igual, no es nada", expresó Karina "La Princesita" (7).

Oscar Mediavilla (7), a su vez, agregó: "El inglés me sonó medio extraño... ¿Fue un dialecto? Estuvieron bien, pero no fue algo que me haya sorprendido. Podrían haber pasado o no haber venido".

Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto, dio su devolución, que nada tuvo que ver con el canto: "El sado te queda bien, hoy no parecés un vendedor de seguros. Es difícil lookearte a vos. Visualmente, hoy no me producís un daño a la retina. Vos, querida, parecés una mujer con problemas de tiroides, parece que se te van a salir los ojos cuando te vamos a dar la nota. No tengan miedo. Relax".

Tras las palabras de la exvedette, Jey explicó: "Le quiero agradecer a mi coach, Eugenia Gil Rodríguez, porque iba a cantar hoy ella. Yo no iba a venir. Hoy me hisoparon... Tengo un montón de cosas... No quería contarlo, pero en todo caso lo hago ahora, después de las devoluciones. Tengo a mi papá internado y por eso le mando un beso grande a mi familia. Quiero decirles que los quiero mucho. Les juro que vine para tener un recreíto mental".

