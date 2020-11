Cantando 2020: el llanto de Claribel Medina que conmovió a Nacha Guevara

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de noviembre de 2020 • 01:02

Como todos los participantes de Cantando 2020, Claribel Medina y Agostina Alarcón debieron elegir al azar el tema que tendrán que interpretar la semana próxima. La primera opción fue "Endúlzame que soy café", de Daniela, pero luego de consultarle a su coach y a los miembros del jurado, decidieron hacer uso de la segunda y última oportunidad. Entonces, sí, quedó definido que deberán preparar "Noelia", de Nino Bravo.

Luego, cantaron juntas "Hoy", la canción popularizada por Gloria Estefan y escrita por Gianmarco. Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue la dueña del voto secreto, Nacha Guevara: "Me gusta mucho como cantás, Claribel. Como buena portorriqueña, cantás muy lindo, es como algo genético. Es siempre indo lo que hacen porque tienen esa afinidad, se entienden tanto, Me gustaría verlas en algo que no sea tan parecido, tan latinoamericano... Salgan un poquito del molde", recomendó.

Karina "La Princesita" (4), a su vez, consideró:"Es una pareja que me gusta mucho, pero hoy no fue una buna noche: hubo desafinaciones en las dos, Claribel en las notas altas y Agos en las terminaciones. Y hubo un gran problema de tempo al final. Fue grave".

"Es absoluta responsabilidad mía. Hoy estuve insegura y sé que no estuvo bueno. Venía mal de antes y hoy no pude", contó la actriz en medio de un ataque de llanto. ""Estaba pensando en la canción y me vino algo que tiene que ver con el desarraigo. Me vino algo de eso y no pude evitar pensar en mi papá. No estuve el tiempo que tuve que estar con él, y eso me bajó. No sé cómo la canté", se disculpó.

"Pasa algo... Los artistas, expresándonos nos salvamos. Y yo estoy sintiendo que no estoy expresándome artísticamente y me despierto llorando todas las mañanas. El arte nos ha salvado la vida varias veces y hoy no lo tengo. Siempre hay razones: no estamos siendo quienes somos, y eso es como que nos cortaran un brazo. Lo entendemos, lo aceptamos, pero el corazoncito lo siente", reflexionó Guevara. Y Claribel explicó: "Cuando decimos que queremos volver al teatro es porque pensamos también en una maquinaria gigante, maquillaje, vestuario, técnica. Es gente que no la está pasando bien".

Oscar Mediavilla (6) completó. "Son tiempos difíciles para todos, los artistas, los mecánicos, todos. A todos nos falta algo para sentirnos plenos. Ustedes siempre tienen buenas performances. Cuando lo escuchen a la noche lo van a corroborar: hubo detalles de afinación y al final, un gran problema de tempo. No fue su mejor noche, pero destaco que son una muy buena pareja":

Moria Casán (8), finalmente, indicó: "La tele es un escenario, un elemento de catarsis. Y Claribel está atravesando un período de catarsis. Estás en el presente, pero revisando tu vida. Este escenario te está permitiendo sanar. Esta meseta para abajo es comprensible. Sacando eso, esta pareja me gusta, me brinda show. Vi garra, vi pasión, sufrimiento y alegría. Y como este es un show, estoy pendiente de la interpretación. A mí me gustó. Tienen buena vibra".

Conforme a los criterios de Más información