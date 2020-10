Cantando 2020: Lourdes Sánchez aseguró que el trío de Miguel Ángel Rodríguez fue una "ensalada rusa" Crédito: Prensa LaFlia

En la segunda jornada de tríos de Cantando 2020, Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal se presentaron junto a Germán Tripel. Antes de cantar juntos, el ex Mambrú brindó un minirecital con temas conocidos tanto en inglés como en castellano que incluyó, claro, "A veces", el hit de la banda surgida de Popstars.

Luego, sí, los tres brindaron una versión de "Cuando pase el temblor", de Soda Stereo. Tras escucharlos Nacha Guevara se preguntó, irónica: "¿El título de la canción es un homenaje para mí?", en referencia a los dichos de Lola Latorre que generaron una oleada de críticas y que obligaron a la artista a dar precisiones sobre su estado de salud.

Luego, la dueña del voto secreto durante esta ronda brindó su devolución: "Tuvimos una experiencia hermosa con Germán, cantamos en la Avenida Corrientes 'Te quiero', frente a miles de personas. Lo que hicieron fue divino, siempre nos traen energía. No tengo nada malo para decirles".

Karina "La Princesita" (8) comenzó su devolución pidiendo disculpas por haber llegado tarde. "Estaba boludeando allí arriba, no miré el reloj y se me hizo tarde. Prometo que no me pasa nunca más". En relación a la propuesta del trío, indicó: "Germán y su mujer, Florencia Otero, son dos artistas increíbles. A mí me gustó la combinación de voces. Este es el estilo que la pareja más disfruta".

Oscar Mediavilla (7), que volvió a ocupar su lugar en el estrado luego de haberse recuperado de un accidente automovilístico, explicó: "Tuve un accidente muy fuerte de tránsito y acá estamos. Me saludó tanta gente que ya me imaginé que el día que me muera me van a saludar los mismos. Muchas gracias, en serio. A 'Tripa' lo admiro profundamente, al igual que Flor. Son excelentísimos cantantes y buena gente. Miguel y Lula siempre se las rebuscan. Cuando hicieron tres voces, hicieron algunas voces que estaban lindas, pero tal vez no estaba bien regulado el volumen".

Por último, Moria Casán (6), indicó: "El señor Rodríguez es tan abarcativo que está con un look Mambrú. Lula está divina, muy rockera, muy dark. Pero no me gustó. Los tres son muy voluptuosos y se fueron comiendo unos a los otros. Tres veces me tuve que tapar los oídos, pero los quiero mucho. Tripa, sos resexy".

Rodríguez, entonces, pidió la devolución del BAR y Lourdes Sánchez (-1) recogió el guante: "Tripa, no solo te sigo desde Mambrú, sino que vi todos tus musicales y amo cuando cantás con tu mujer. Miguel arrancó dudoso y en un momento no entendí lo que dijo. Me gustan por separado, pero no pegó ni con moco lo que hicieron. Fue como una ensalada rusa".

"Los veo muy plantados. A Tripa lo admiro. Al oído me resultó cálido y sólido"; agregó Laura Fidalgo (+1). Aníbal Pachano (-1), a su vez, completó: "Lula tiene una energía muy particular y me gusta. Tripa me ganaste en Mamushka... Lo que me pasó es que la primera parte me resultó confusa, sin armonía: una zanahoria, una rodaja de papa... La segunda fue mejor, pero no me partió la cabeza".

