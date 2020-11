Cantando 2020: luego de brillar con un tema de Viejas Locas, Flor Torrente se animó a un clásico de Las Primas Crédito: Prensa LaFlia

Tras haberse llevado el mejor puntaje con un tema de Viejas Locas, Flor Torrente y Mich Hersch aceptaron en el Cantando 2020 el desafío de interpretar "Saca la mano, Antonio", de Las Primas de mediados de los años ochenta. "Estamos muy contentos. Las Primas nos enviaron un mensaje y les mandamos un beso. El tema no es fácil. Tiene mucha letra y no para nunca. Es intenso", expresó la actriz.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (6). "Hicieron el mayor esfuerzo, pero cuando el tema es tan boludo. Forma parte de la década de los '90, de la decadencia cultural, y eso me afecta el oído y los sentidos. Ustedes son una pareja que me encanta, pero no se puede ir contra la naturaleza de algo. Tendrían que haber sacado otro sobre", expresó, en referencia a aquellos sobres que los participantes debían elegir al azar con el tema a interpretar.

La dueña del voto secreto, Karina "La Princesita", indicó luego: "A mí esta pareja me gusta. La idea no me gustó, pero valoro la valentía de haberlo hecho igual. Habla de mucha seguridad en ustedes. Me hubiera gustado que Flor lo hubiese cantado con su voz, bien cantado":

"Convengamos que esto no lo escribió ni Alberto Cortez ni Joan Manuel Serrat. Es un tema. Nunca me gustaron Las Primas. Yo tocaba rock & roll y las odiaba. A pesar de eso, esta pareja siempre tiene un nivel parejo, siempre arriba. Lo hacen muy bien. Hicieron lo que pudieron. Es imposible hacer con este tema algo mejor de lo que hicieron", agregó Oscar Mediavilla (7).

Moria Casán (8), en tanto, discrepó: "Debo decir que a mí me encanta esta música. En cualquier fiesta, todo el mundo se engancha con el patético trencito con 'Saca la mano Antonio'. ¿Quién no hizo el trencito? A mí me gustó. Las primas son unas genias. No estigmaticemos la música. Si un tema te hace levantar de la silla, algo tiene. Lo vi a Mich haciendo de una prima, y me encantó. Estuvieron muy coordinados con los bailarines. Estamos en Cantando 2020, que muchas veces es el 'Ladrando', y esto no lo fue".

